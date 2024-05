Lucas Guedez confessa decepção com Adriane Galisteu: "Amava ela"

Durante participação no 'Sabadou com Virginia', Lucas Guedez desabafou sobre atitude de Adriane Galisteu que o decepcionou; confira

O Sabadou com Virginia do último sábado, 18, trouxe mais uma revelação! Lucas Guedez, que apresenta o programa ao lado da influenciadora, confessou que se decepcionou com atitude de Adriane Galisteu.

“Enfim, Adriane Galisteu, me perdoa, mas eu acho que ela sabe o que ela falou pra mim, que me chateou muito, assim”, admitiu Lucas ao ser questionado por Virginia Fonseca sobre qual famoso ele era fã, mas se decepcionou quando conheceu.

O influenciador contou que conheceu Adriane quando tinha 15 anos de idade. Há algum tempo, reencontrou a apresentadora em um salão, foi quando se decepcionou com a reação dela. “Eu fui muito feliz contando do programa pra ela. E ela foi uma pessoa que eu, querendo ou não, compartilhei um sonho ali no salão”, confessou.

Lucas optou por não detalhar o que Galisteu falou, mas afirmou que foi algo que o deixou magoado. Segundo ele, Virginia já sabe sobre o acontecimento, pois a fala em questão envolvia o programa comandado por ela.

Lucas Guedez enfrenta desafio na TV

Estreante na TV, Lucas Guedez tem enfrentado desafios ao lado de Virginia Fonseca no comando do Sabadou com Virginia, nova atração do SBT. Apresentador do PocCast, o influenciador diz que a experiência no programa online o ajudou em partes, porém, a televisão aberta consegue ser bastante diferente do mundo da internet.

"Eu sou da internet e o retorno que temos ali do nosso público é muito rápido, em questão de minutos eu sei se o conteúdo agradou ou não. Na TV não é assim, a gente grava, esperamos ir para o ar pra saber se gostaram ou não, não ter esse imediatismo é um desafio", diz o parceiro de Virginia, em entrevista à CARAS Brasil.

Guedez não esconde a empolgação com seus quadros e entrevistas externas ao estúdio de gravações. Ele conta que já esteve em diversos lugares, desde cemitérios e shoppings, até a cidade de Osasco e a Avenida Paulista, locais da região metropolitana de São Paulo.

Sobre a parceria com a amiga, ele demonstrou forte gratidão. "A Vi é um ser humano muito iluminado. É uma amiga de verdade, e trabalhar com ela está sendo incrível, quando surgiu essa oportunidade de trabalharmos juntos eu nem pensei, falei: 'Bi, vamos'", disse ele.