Lucas Lima emociona Humberto Gessinger com música do 'Engenheiros do Havaii'

Humberto Gessinger se emocionou com Lucas Lima cantando clássico do 'Engenheiros do Havaii'; 'Altas Horas' recebeu artistas gaúchos para homenagear RS

Humberto Gessinger se emocionou durante participação no Altas Horas do último sábado, 18. O programa recebeu artistas gaúchos, como forma homenagear as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O ex-vocalista do Engenheiro do Havaii chorou quando Lucas Lima cantou o clássico "Somos Quem Podemos Ser". Antes, ele explicou o motivo da escolha da canção. "Primeiro que é uma música muito linda, de um dos maiores compositores da música gaúcha. Só que quando escolhi não sabia que ele estaria aqui e agora estou nervoso pra caramba", disse Lucas.

Confira o momento:

Lucas Lima cantando "Somos Quem Podemos Ser" e emocionando Humberto Gessinger. #AltasHoraspic.twitter.com/QuToB5W63t — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 19, 2024

Ainda no início do programa, o vocalista do Fresno, Lucas Silveira, também não segurou a emoção ao falar da situação do Rio Grande do Sul. O artista confessou que demorou para entender a gravidade do que tinha acontecido. "Um pouco parecido com a pandemia, a má notícia chega devagar, porque seu cérebro não consegue captar aquilo numa lapada só", afirmou.

"Uma amiga nossa falou: 'Não vou ensaiar terça, mas quarta eu vou', demorou uma semana para chegar em São Paulo, de carona. Quero dizer que todos os dias me lembro de um lugar ou de alguém e falo: 'Está em cima ou embaixo d'água?'. Por isso, muito cedo falamos: 'Como vamos levantar o maior dinheiro possível?'. Fizemos uma live com vários artistas para fazer o dinheiro chegar e chegou. Gastamos tudo, porque é pressa, é coisa básica, dignidade", completou Lucas Silveira.

No início de maio, cerca de uma semana após as chuvas no Rio Grande do Sul, Lucas reuniu artistas para uma live beneficente. Ele destacou que todos os artistas interessados estavam convidados a participar. A ação arrecadou R$ 2 milhões, que foram integralmente destinados às vítimas da tragédia.

Lucas Lima se declara em primeiro Dia das Mães separado de Sandy

No último dia 12, Lucas Lima surpreendeu ao celebrar seu primeiro Dia das Mães separado de Sandy com uma homenagem emocionante. Em suas redes sociais, o músico compartilhou uma foto rara de seu filho, Theo, de nove anos, como uma forma de agradecer a ex-mulher por ser uma mãe exemplar para o menino.

Desde o divórcio, em setembro do ano passado, o músico e a cantora mantêm uma relação amigável e costumam compartilhar declarações em datas especiais. Por isso, Lucas usou seu perfil no Instagram para celebrar a data especial e além de homenagear a sua mãe, Lorena Lima, também compartilhou uma declaração para Sandy. Confira clicando aqui!