Como está Gonçalo Roque? Ex-assistente de Silvio Santos tem quadro estável

O diretor Gonçalo Roque, braço direito de Silvio Santos por mais de cinquenta anos, permanece hospitalizado e apresenta um quadro estável

O diretor de auditório Gonçalo Roque, braço direito de Silvio Santos por mais de cinquenta anos, foi internado neste sábado, 18, em um hospital de Jundiaí, no interior de São Paulo, devido a um sangramento intracraniano. Ele permanece hospitalizado e apresenta um quadro estável nesta segunda-feira, 20.

Ele passou mal durante um almoço em família e estava acompanhado da mulher Janilda Nogueira, que o levou para o Hospital Santa. "Ele está estável, fazendo mais exames detalhados, pois quando chegamos ao pronto-socorro foram realizados exames de raios-X . Os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal . Ele passou a noite bem", disse a mulher de Roque por meio da assessoria de imprensa do SBT ao GShow.

A apresentadora Sonia Abrão também deu detalhes sobre o ocorrido. "Roque, o maior diretor de auditório do SBT, fiel escudeiro de Silvio Santos por mais de 50 anos, está hospitalizado em Jundiaí, interior de São Paulo, após ter desmaiado, ontem, num restaurante, durante almoço em família! Segundo sua mulher, Janilda Nogueira, os exames apontaram sangramento intracraniano na parte frontal! Todas as nossas orações por ele! Força, Roque querido!!!", disse ela no Instagram.

Gonçalo Roque tem histórico de outra doença

Roque já enfrentou desafios de saúde anteriormente, tendo sido internado para tratar problemas na região da cabeça em 2017. Na oportunidade, ele precisou realizar a a implantação de uma válvula para o tratamento de hidrocefalia. Desde então, tem sido monitorado de perto pelos médicos.

Com uma carreira que ultrapassa os 50 anos, Roque ficou conhecido por sua atuação como animador de auditório, especialmente nos programas de Silvio Santos, estabelecendo com o comunicador uma das parcerias mais duradouras da TV brasileira. Apesar de ter reduzido sua atividade na emissora aos 87 anos, Roque continua vinculado ao SBT.