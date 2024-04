Suposto áudio vazado da ex-BBB Fernanda dá o que falar na web

Será? Ex-BBB Fernanda Bande teria reclamado de dinheiro em áudio que está circulando pelas redes sociais no dia da final do BBB 24

A ex-BBB Fernanda Bande virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 16, dia da grande final do BBB 24, por causa de um áudio vazado. O suposto áudio mostra ela falando sobre o dinheiro que vai receber do reality show e que ainda não caiu em sua conta.

O áudio foi compartilhado pelo colunista Leo Dias e traz ela dizendo que a equipe do Big Brother não paga o valor assim que eles saem do confinamento. "Gente, não tem dinheiro. Muito coisa eu não posso contar para vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha lá no programa não se recebe quando sai", disse ela.

E completou: "Existem prazos burocráticos. 30, 60 e até 90 dias. Então a gente não tem grana, a gente sai sem dinheiro. A realidade é essa, sabe? Tá todo mundo se ajudando para chegar em algum lugar ainda. Fica aqui meu desabafo". Até a tarde desta terça-feira, Fernanda não se pronunciou sobre a veracidade do áudio.

Alane fala sobre Fernanda

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Alane refletiu sobre sua trajetória no reality em sua entrevista no 'Bate-Papo BBB' na madrugada desta segunda-feira, 15. Durante o bate-papo, a bailarina relembrou a rivalidade declarada com Fernanda. No entanto, ela deixou claro que não tem intenção de levar as desavenças para fora do confinamento.

Enquanto conversava com Ed Gama e Thais Fersoza, Alane ficou surpresa ao descobrir a repercussão da confusão com Fernanda nas redes sociais. Inclusive, a bailarina descobriu que uma parte do público torcia pela aproximação das duas. Por isso, ela não descartou uma aproximação com a confeiteira fora da casa mais vigiada do Brasil.

"A Fernanda é uma pessoa que eu falaria com ela”, declarou a paraense, que recebeu muitos elogios da carioca quando ela saiu do programa: “Ela merece tanto quanto todo mundo. O embate que eu tive com ela pode ter sido injusto em algumas situações, em alguns pontos”, Fernanda opinou sobre a antiga rival em conversa com Ana Maria Braga.