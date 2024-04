Amigas? Alane fala sobre possível aproximação com Fernanda fora do BBB 24

Rivais declaradas no BBB 24, Alane surpreende ao revelar se pretende se aproximar de Fernanda fora do reality show

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Alane refletiu sobre sua trajetória no reality em sua entrevista no 'Bate-Papo BBB' na madrugada desta segunda-feira, 15. Durante o bate-papo, a bailarina relembrou a rivalidade declarada com Fernanda. No entanto, ela deixou claro que não tem intenção de levar as desavenças para fora do confinamento.

Enquanto conversava com Ed Gama e Thais Fersoza, Alane ficou surpresa ao descobrir a repercussão da confusão com Fernanda nas redes sociais. Inclusive, a bailarina descobriu que uma parte do público torcia pela aproximação das duas. Por isso, ela não descartou uma aproximação com a confeiteira fora da casa mais vigiada do Brasil.

"A Fernanda é uma pessoa que eu falaria com ela”, declarou a paraense, que recebeu muitos elogios da carioca quando ela saiu do programa: “Ela merece tanto quanto todo mundo. O embate que eu tive com ela pode ter sido injusto em algumas situações, em alguns pontos”, Fernanda opinou sobre a antiga rival em conversa com Ana Maria Braga.

Gente tiraram o Mateus do ranking só pra colocar fernanda do lado da Alane 🗣️🗣️😂😂😂😂 a globo shipa hahahahha pic.twitter.com/NsWp50Wcsi — Geh Amicá (@tuitageh) April 15, 2024

“Eu acho ela sim uma menina muito talentosa. Ela tem toda bagagem necessária para chegar e não acho que ela causou tantos rebuliços assim. Ela tem o jeito dela que incomoda muitas pessoas, que também me incomodou, mas sinto que ela não foi tão abrasiva, não atacava muito, ela só é reativa também”, disse a carioca.

Vale lembrar que Fernanda e Alane discutiram logo no primeiro mês de confinamento. Elas se desentenderam depois de uma confusão após o ‘Sincerão’, e protagonizaram uma briga daquelas na academia: "Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter", a bailarina criticou a confeiteira, que não deixou barato.

"Você não precisa usar essa roupinha bonitinha de frufru, meu amor. Você está toda vestida", Fernanda disparou e Alane rebateu: "Eu sou assim. Eu ser assim te incomoda?", perguntou. "Tá meio molenguinha aí. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua”, disse a confeiteira, que declarou seu bordão ‘Chora bonequinha’ no meio da discussão.

