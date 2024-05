Ator de Um Maluco no Pedaço diz que série de sucesso prejudicou sua carreira

Conhecido como Carlton de Um Maluco no Pedaço, o ator Alfonso Ribeiro revelou que o personagem da série foi o 'sacrifício' de sua carreira

O ator Alfonso Ribeiro, conhecido por seu personagem Carlton Banks em 'Um Maluco no Pedaço', abriu o coração e falou sobre o impacto da série de sucesso em sua vida pessoal e profissional. A sitcom americana foi produzida entre 1990 e 1996 pela rede NBC, e teve Will Smith como figura principal da obra.

Em entrevista à Closer Weekly, o artista contou que a obra prejudicou sua carreira. "Interpretar Carlton em 'Um Maluco no Pedaço' foi um sacrifício. Eu costumava dizer que fazer Carlton foi a melhor e pior coisa que já aconteceu comigo", declarou ele.

Em seguida, Alfonso explicou que ficou marcado pelo personagem e, por isso, teve dificuldades em atuar novamente, uma vez que Carlton virou uma referência. "Foi um dos melhores papéis que tive a sorte de interpretar. Mas também foi um papel que me impediu de atuar novamente porque as pessoas não conseguiam me ver como outra coisa. O sacrifício foi não ter mais uma carreira como ator", disse.

Apesar disso, o famoso afirmou que carrega com carinho a experiência com todo o elenco da série. "Antes de qualquer episódio, nós íamos para o camarim do Will Smith, tocávamos música, dançávamos e construíamos uma ótima energia para nos prepararmos para a série. Essas são algumas ótimas lembranças de apenas estarmos juntos", concluiu Alfonso Ribeiro.

Vale lembrar que ele está afastado das telinhas desde 2011, quando fez uma participação especial como Carlton Banks na série 'Big Time Rush', da Nickelodeon.

Atores da série Bridgerton surgem em fotos no Rio de Janeiro

A atriz Nicola Coughlan e o ator Luke Newton estão no Brasil! Eles surgiram em fotos compartilhadas pela Netflix enquanto curtiam passeios na orla do Rio de Janeiro.

Os dois apareceram caminhando na praia e em um restaurante da região durante o domingo de folga. Eles protagonizam a nova temporada da série Bridgerton, que é um sucesso no streaming, no qual interpretaram Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

Em um vídeo, os artistas celebraram a viagem. "Olá, Brasil! Oi, fãs de Polin! Estamos aqui para visitá-los. Estamos muito animados para ver vocês. Estamos amando seu país maravilhoso. Não vemos a hora de ver vocês", afirmaram.

Nicola e Luke estão no Brasil para promoverem a terceira temporada da série na Netflix. Confira detalhes!