Instituição de caridade de Will Smith enfrenta crise após tapa em Chris Rock

A ONG fundada por Will Smith e sua esposa está à beira de uma falência desde o tapa do ator em Chris Rock no Oscar de 2022

O ator Will Smith ainda enfrenta consequências do tapa que desferiu no humorista Chris Rock em 2022. Desde o episódio, ocorrido durante o Oscar daquele ano, a instituição de caridade fundada pelo americano junto com sua esposa, Jada Smith, tem passado por crise e está à beira de uma falência.

De acordo com informações da revista americana Variety, a fundação, que defende causas como educação, sustentabilidade, bem-estar e fornecimento de saúde, está sem patrocinadores desde a polêmica. A ong 'Will And Jada Smith Family Foundation' (em tradução livre, Fundação da família Will e Jada Smith), teve uma queda de 83% de arrecadação após a saída de grandes doadores como a companhia aérea American Airlines.

Em 2021, a receita da instituição chegou a alcançar um pico de US$2.138.660 (cerca de R$10 milhões de reais, na cotação atual), diminuindo para US$ 365.870 em 2022, ano em que aconteceu o episódio. Com o dinheiro, a família Smith contribuía com institutos de artes e causas que conectavam menores com mentores adultos.

Ainda de acordo com a revista Variety, uma fonte próxima a 'Will And Jada Smith Family Foundation' afirmou que Will Smith e Jada Smith estão encerrando o projeto, mas desejam seguir com doações de forma privada.

Will Smith admite ter perdido controle ao bater em Chris Rock

O ator Will Smith (54) decidiu voltar a abordar o polêmico tapa que deu no comediante Chris Rock (57), durante o Oscar de 2022, junto de algumas vulgaridades gritadas ao apresentador do evento. Tudo aconteceu após Chris fazer uma piada sobre o penteado de sua esposa, Jada Pinkett Smith (51).

Durante uma participação no programa de TV "The Daily Show with Trevor Noah", ele admitiu que acabou perdendo o controle no momento, dizendo que entende se as pessoas não estão prontas para ver seu novo filme.

No programa para promover o longa "Emancipation - Uma História de Liberdade", ele relembrou o incidente, que acabou ofuscando a mais importante cerimônia de premiação da indústria cinematográfica de Hollywood.

"Foi uma noite horrível, como você pode imaginar. Há muitas nuances e complexidades nisso. Mas no final das contas, eu perdi o controle Eu estava passando por algo naquela noite... Não que isso justifique meu comportamento... Foram muitas coisas. Foi o garotinho que viu o pai espancar a mãe... Borbulhou naquele momento. Não é isso que eu quero ser", declarou.