Will Smith fala sobre o tapa que deu em Chris Rock no Oscar: "Cometi um erro"

Em vídeo publicado nesta sexta-feira, 29, o ator Will Smith pediu desculpas a Chris Rock e a família do humorista

Nesta sexta-feira, 29, o ator Will Smith (53), voltou a falar sobre o episódio do tapa que deu em Chris Rock (57) durante a cerimônia do Oscar, que aconteceu em março deste ano.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Will abriu seu coração ao público e revelou que está disposto a conversar com Chris Rock sobre o ocorrido.

"Eu entrei em contato com Chris e a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar, e, quando estiver, entrará em contato", revelou Will, que aproveitou o espaço no vídeo para pedir desculpas em público ao humorista: "Então eu vou te dizer, Chris, peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui sempre que você estiver pronto para conversar", disse.

O ator Will Smith também falou sobre como sua reação com a piada de Chris Rock, afetou a vida de outras pessoas. E também se desculpou com a família de Chris: "Então, eu quero me desculpar com a mãe de Chris: eu quero me desculpar com a família de Chris, especificamente com Tony Rock [irmão de Chris Rock]. Tivemos um ótimo relacionamento. Tony era um dos meus, isso provavelmente é irreparável", falou Smith.

Veja o depoimento de Will Smith sobre o tapa em Chris Rock:

RELEMBRE O OCORRIDO ENTRE CHRIS ROCK E WILL SMITH NO OSCAR

Enquanto apresentava o prêmio de Melhor Documentário no Oscar 2022, Chris Rock fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, portadora de uma doença auto-imune.

Will Smith, então, subiu ao palco e deu um tapa na cara do ator, voltando ao seu lugar enquanto gritava: “deixe o nome da minha esposa longe de sua boca”.

