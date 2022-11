Will Smith admite ter perdido controle ao bater em Chris Rock no Oscar

Will Smith deu tapa em comediante Chris Rock durante Oscar após piada com sua esposa, Jada Pinkett

O ator Will Smith (54) decidiu voltar a abordar o polêmico tapa que deu no comediante Chris Rock (57), durante o Oscar deste ano, junto de algumas vulgaridades gritadas ao apresentador do evento. Tudo aconteceu após Chris fazer uma piada sobre o penteado de sua esposa, Jada Pinkett Smith (51).

Durante uma participação no programa de TV “The Daily Show with Trevor Noah”, nesta segunda-feira, 28, ele admitiu que acabou perdendo o controle no momento, dizendo que entende se as pessoas não estão prontas para ver seu novo filme.

No programa para promover o longa “Emancipation - Uma História de Liberdade”, ele relembrou o incidente, que acabou ofuscando a mais importante cerimônia de premiação da indústria cinematográfica de Hollywood, em março deste ano.

Will, na época, ganhou a estatueta de melhor ator por conta de seu papel no filme “King Richard: Criando Campeãs”, mas acabou sendo banido de comparecer ao evento por 10 anos depois da polêmica.

"Foi uma noite horrível, como você pode imaginar. Há muitas nuances e complexidades nisso. Mas no final das contas, eu perdi o controle", explicou ele, para o apresentador do programa, o comediante Trevor Noah.

"Eu estava passando por algo naquela noite... Não que isso justifique meu comportamento... Foram muitas coisas. Foi o garotinho que viu o pai espancar a mãe... Borbulhou naquele momento. Não é isso que eu quero ser”, completou.

A ocasião polêmica se deu origem enquanto Chris Rock estava no palco, apresentando um dos prêmios, quando fez uma piada sobre o cabelo de Jada, fazendo referência ao filme “Até o Limite da Honra”, de 1997, onde Demi Moore raspou sua cabeça. Porém, não ficou claro se o comediante sabia ou não que a esposa de Will teria alopecia, uma condição que faz a pessoa perder cabelo.

Indignado com a piada, Will subiu no palco e deu um tapa na cara de Chris. Depois, ele acabou pedindo desculpas publicamente ao comediante e à academia. “Foi uma raiva reprimida por muito tempo… Mas eu entendo a dor”, explicou Smith na entrevista.

Em outra entrevista, para a FOX 5, Will disse que entenderia se algumas pessoas ainda não quisessem ver seus filmes por conta da polêmica. “Eu absolutamente respeitaria isso. Minha esperança mais profunda é que minhas ações não penalizem minha equipe.”