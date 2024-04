Filha de Kamilla Salgado deixa o hospital após 8 dias na UTI: "Gratidão a Deus"

A influenciadora digital e ex-BBB Kamilla Salgado deu detalhes sobre o problema de saúde da filha, Victoria, e celebrou sua alta hospitalar

A ex-BBB Kamilla Salgado usou as redes sociais neste domingo, 28, para contar que sua filha caçula, Victoria, de seis meses, recebeu alta hospitalar após precisar ficar oito dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

No Instagram, a influenciadora digital compartilhou algumas fotos dos dias que passou no hospital com a herdeira, fruto de seu casamento com o ex-BBB Elieser Ambrósio, e revelou que a ela foi diagnosticada com bronquiolite.

"Foram 8 dias na UTI com a minha princesa Victoriosa! Como o nome dela já diz! Eu não tenho nem palavras de tanta gratidão a Deus por ter nos dado essa chance! A Victoria teve uma bronquiolite séria! E ficamos esses dias todos com ela intensivamente dando todo apoio e amor, para que a recuperação dela fosse o mais rápido possível, mas nada é no nosso tempo e sim no tempo de Deus!", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Kamilla fez um agradecimento aos médicos que cuidaram de Victoria. "Obrigada também a toda equipe de pediatria do @rededor_oficial que tratou da nossa bonequinha com tanto profissionalismo e carinho! Eu como mãe confesso teve momentos de muita aflição, medo, até desespero! Mas Deus nos dá força para enfrentar tudo! Nunca perca sua fé! Deus é fiel! Hoje estamos voltando para casa com as glórias de Deus!", finalizou.

Vale lembrar que além de Victoria, os ex-BBBs também são pais de Bento, que está com três anos.

Confira a publicação:

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio se conheceram no BBB 13

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio participaram da 13ª edição do BBB. Na época, Kamilla era formada em administração e trabalhava como modelo. Ela foi uma das cinco pessoas pré-selecionadas para a Casa de Vidro da temporada, e por escolha do público, entrou para o reality.

Já Elieser foi um dos ex-participantes escolhidos para retornar à casa mais vigiada do Brasil. Ele já havia participado do BBB 10, e retornou ao reality ao lado de Kleber Bambam (BBB 1), Dhomini Ferreira (BBB 3), Fani Pacheco (BBB 7), Natália Casassola (BBB 8), Anamara Barreira (BBB 10) e posteriormente, Yuri Fernandes (BBB 12) que substituiu Bambam após sua desistência. Não demorou muito para que os dois começassem a se envolver. O primeiro beijo do casal surgiu de uma brincadeira em que outros brothers fizeram Elieser beijar Kamilla com a boca suja de chocolate. Saiba mais!