Adriane Galisteu encontra Nicole Kidman em evento de Hollywood

Representando o Brasil em evento de Hollywood, Adriane Galisteu encontra Nicole Kidman e mostra o momento em suas redes sociais; confira!

A apresentadora Adriane Galisteu compareceu ao AFI Life Achievement Award Gala Tribute em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último sábado, 27. O evento de gala homenageou a estrela internacional Nicole Kidman e a brasileira teve a oportunidade de conhecer a atriz.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Galisteu compartilhou um registro do momento em que conheceu Kidman no evento. Por um breve momento, as duas posaram juntas para uma foto e se cumprimentaram em frente as câmeras.

"Eu e ela", escreveu Adriane ao compartilhar o registro com seus seguidores. A brasileira foi convidada pela NBCUniversal para o evento de gala, e ainda irá aproveitar a viagem para planejar a segunda temporada da série nacional Barras Invisíveis.

Confira o vídeo do encontro:

Adriane Galisteu fala sobre seus 51 anos

A apresentadora Adriane Galisteu completou 51 anos de vida no último dia 18. Para celebrar a data especial, ela fez um ensaio fotográfico com direito a bolo e bexigas e falou sobre a nova idade.

Na legenda do post, ela refletiu sobre o passar do tempo em sua vida. "Quando eu era mais nova, imaginava que envelhecer necessariamente me faria mudar em vários sentidos: ter o cabelo curto, deixar de fazer muitas coisas que eu gostava, usar roupas mais sóbrias e ter um ritmo de vida mais lento. Que a gente muda, realmente é verdade! Mas pra melhor! Ok, tem coisas que não são tão boas assim, mas juro que dá pra tirar onda, viu?", disse ela.

E completou: "Hoje, olho no espelho e amo o que eu vejo, me sinto mais dona de mim, cheia de amor pra me dar , aprendi a dar importância ao que realmente importa, sigo confiante no que faço e no que ainda serei capaz de fazer, porque, independentemente da minha idade, sei que posso continuar sonhando e realizando sem largar a minha mão! A idade sempre vai chegar. O que você pode e deve mudar é a forma como você vai chegar até ela… eu escolhi chegar aos meus 51 anos assim: sorrindo para a vida e esperando que ela continue sorrindo de volta para mim! Obrigada Senhor por tudo e tanto! Muito obrigada a todos que fazem os meus dias serem mais felizes!!!".