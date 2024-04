Wagner Moura revela que já quebrou o nariz de um homem. Saiba quando foi

O ator Wagner Moura surpreendeu ao contar uma história dos bastidores do filme Tropa de Elite, quando ele quebrou o nariz de um homem

O ator Wagner Moura contou uma curiosidade da época em que gravou o filme Tropa de Elite, no qual interpretou o Capitão Nascimento. Em entrevista no podcast PodPah, ele contou que quebrou o nariz de um homem durante uma preparação para a cena.

"A preparação era sinistra, eu quebrei o nariz de um cara do Bope. Foi louco, porque cara ficava me provocando, teve uma hora que ele falou uma coisa lá do meu filho e eu quebrei o nariz dele", disse ele, e completou: "Todo personagem que você faz, você tem ele dentro de você, você não vai buscar nada que você não conhece, eu sei o que é aquela raiva, sei o que é aquela violência, o processo com o Bope foi muito pra acordar essa agressividade, essa violência".

Além disso, ele contou que teve uma preparação muito intensa para o primeiro filme. "Os caras do Bope falaram que depois do treinamento que fizemos, estávamos mais aptos que a polícia", afirmou ele. Porém, ele contou que precisou ser convencido para gravar a sequência. "Mas aí o Zé Padilha (diretor) foi muito bom no convencimento, me ligou bastante", comentou.

Wagner Moura fez rara aparição com a família

O ator Wagner Moura é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção em 2022. Ele levou a sua família para comparecer à 21ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O artista fez uma rara aparição em público com a esposa, Sandra Delgado, e o filho mais velho, Bem, de 16 anos. O trio posou sorridente e lado a lado no tapete vermelho do evento.

Na premiação, Wagner Moura venceu em duas categorias: Melhor Filme e Melhor Primeira Direção, por seu trabalho no filme Marighella.

Vale lembrar que o ator e a esposa tam´bem são pais de Salvador, de 12 anos, e José, de 10 anos.

