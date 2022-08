Wagner Moura faz rara aparição com o filho mais velho e a esposa

Wagner Moura curte noite especial ao lado da esposa, Sandra Delgado, e do filho mais velho, Bem

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 09h10

O ator Wagner Moura é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção na noite de quarta-feira, 10. Ele levou a sua família para comparecer à 21ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O artista fez uma rara aparição em público com a esposa, Sandra Delgado, e o filho mais velho, Bem, de 16 anos. O trio posou sorridente e lado a lado no tapete vermelho do evento.

Na premiação, Wagner Moura venceu em duas categorias: Melhor Filme e Melhor Primeira Direção, por seu trabalho no filme Marighella.

Vale lembrar que o ator e a esposa tam´bem são pais de Salvador, de 12 anos, e José, de 10 anos.

Veja as fotos de Wagner Moura com a esposa e o filho:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!