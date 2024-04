Amigas há 18 anos, Sophie Charlotte e Thaila Ayala acumulam declarações e momentos

Após o anúncio da separação de Sophie Charlotte nesta segunda-feira, 29, Thaila Ayala se declarou para a amiga mais uma vez

Comadre, a mais linda de todas, parceira de vida e melhor amiga. Esses são alguns dos adjetivos que Sophie Charlotte (35) e Thaila Ayala (38) já usaram para definir uma à outra. Amigas de longa data, as duas colecionam declarações nas redes sociais e já compartilharam inúmeros momentos que dividiram juntas.

Nesta segunda-feira, 29, Thaila adicionou mais uma mensagem à lista de declarações das duas. Sophie Charlotte comemorou seu aniversário e também anunciou o término do casamento com o ator Daniel de Oliveira (46), com quem tem um filho, Otto (8). No Instagram, a esposa de Renato Góes (37) elogiou a amiga.

"Que seu novo ano seja forte, belo e doce como um jambeiro minha comadre! Te amo! Feliz vida", escreveu Thaila. Pouco tempo antes, no início de abril, foi a vez de Sophie elogiar a atriz e a parabenizar pelo seu aniversário de 38 anos, com quem cultiva a amizade há 18 anos.

"Eu já não tenho mais palavras para explicar essa conexão. Achei a letra dessa música perfeita para traduzir a importância dessa amizade e irmandade na minha vida!", escreveu em um vídeo com a música Gerando na Alta, da cantora Céu. "Porque são muitos anos a amando loucamente, as muitas fases e facetas dessa mulher incrível."

"Que me ensina e me ampara há 18 anos! Te amo muito sua louca! Que seu aniversário inaugure um ciclo lindo cheio de amor, saúde e conquistas! Te amo minha ariana mais linda de todas!", completou a artista na publicação.

Para além das inúmeras declarações nas redes sociais, as duas também dividem momentos especiais em família. Sophie Charlotte foi escolhida por Thaila para ser madrinha de sua filha caçula, Tereza, e se derreteu ao compartilhar cliques do dia especial ao lado da afilhada.

"Obrigada Thaila e Renato por essa dádiva, e esse batismo tão especial na capela de Santa Terezinha, santa que amo tanto! E que dá nome a essa boneca e também a sua bisavó, mostrando a força da vida, dos encontros e do amor", escreveu a artista, na época.

O COMEÇO DA AMIZADE DE SOPHIE CHARLOTTE E THAILA AYALA

Sophie Charlotte e Thaila Ayala se conheceram no ano de 2006, enquanto faziam a Oficina de Atores. Em 2014, a mãe de Otto concedeu uma entrevista à revista Vogue elogiando a amiga e recordou o início da relação.

"A Thaila meio que decidiu ser minha amiga já quando eu era muito novinha, tinha 16 anos e fazíamos Oficina dos Atores. Mantivemos a relação e fomos ficando cada vez mais próximas e importante uma na vida da outra", afirmou.

Sophie Charlotte compartilha foto de quando conheceu Thaila Ayala | Foto: Reprodução/Instagram @sophiecharlotte1

No ano seguinte, em 2007, enquanto as duas gravavam a 14ª temporada de Malhação, Fiorella Mattheis (36) também criou uma grande amizade, e transformou a dupla em um trio –que continua se encontrando em diversas ocasiões até hoje.

Em 2018, por exemplo, as três amigas passaram uma temporada juntas em Nova York, nos Estados Unidos, durante uma viagem de férias de Sophie com seu então marido e o filho. Thaila e Fiorella também foram escolhidas para serem madrinhas do casamento da atriz.

INFLUÊNCIA DA AMIZADE NA VIDA DAS ATRIZES

Em meados de 2020, ainda durante a pandemia de Covid-19, Thaila Ayala afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que Sophie Charlotte foi sua primeira inspiração para se tornar mãe. A esposa de Góes afirma que não pretendia engravidar, e que achava que se tornaria mãe quando fosse mais velha, adotando uma criança.

Foto: Reprodução

"O primeiro 'clique' mesmo foi com a Sophie Charlotte. Ela teve uma gravidez no susto, foi no auge da carreira dela, estava com um personagem brilhante na mão, então foi um momento que você fala 'caramba, agora?'".

"Mas eu vi a transformação dela para uma mulher dez vezes mais incrível, virou uma leoa, muito mais brilhante, mais tudo. Foi ali, vendo de perto a transformação dela, que a minha transformação começou também. E isso foi antes de conhecer o Renato", completou.