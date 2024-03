Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira comemoram aniversário do filho com festão

Nas redes sociais, a atriz Sophie Charlotte mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho, Otto, que completou 8 anos

Sophie Charlotte encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao mostrar as fotos da festa de aniversário do filho, Otto. O menino, fruto de seu relacionamento com o ator Daniel de Oliveira, completou oito anos, e ganhou um festão.

Bastante discreta em relação à vida pessoal, a atriz fez questão de compartilhar no feed do Instagram os detalhes da comemoração, que teve como tema o desenho 'Pokémon'. Ela também falou sobre como a celebração, que contou com a presença dos familiares e amigos, foi inesquecível.

"Otto completou 8 anos! E teve uma festa tão maneira quanto ele! Cheia de amigos e primos… uma farra! Que dia inesquecível! Viva Otto 8!", escreveu Sophie na legenda da publicação. Os fãs encheram a postagem de mensagens carinhosa. "Que alegria!! Parabéns!", disse uma seguidora. "Que coisa linda!! Parabéns, Otto", falou outra. "Que menino lindo! Parabéns e muita saúde para ele", desejou uma terceira.

Sophie e Daniel estão juntos desde 2014. Eles se casaram em dezembro do ano de 2015, em Niterói, no Rio de Janeiro. Antes, o ator já foi casado com a atriz Vanessa Giácomo, com quem tem dois filhos, Raul, de 16 anos, e Moisés, de 13. Os dois se separaram em 2012.

Confira as fotos:

Sophie Charlotte encara terceiro remake

A atriz Sophie Charlotte não esconde a animação para viver Eliana no ramek de Renascer. Para a artista, a personagem desafiadora trará questionamentos importantes para a sociedade, além de trazer uma nova experiência para sua carreira.

Na trama, ela interpreta uma mulher que abre mão de sua carreira para viver o romance com José Venâncio (Rodrigo Simas). Apesar de ser intensa e apaixonada, acaba sendo trocada por Buba (Gabriela Medeiros), e não aceita.

"É uma personagem desafiadora porque fala de muitas questões do feminino que precisam ser entendidas. Tem sido fascinante. Essa mulher lidará com emoções e sentimentos não tão leves", contou a atriz em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou. Saiba mais!