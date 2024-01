Sophie Charlotte encara terceiro remake e enaltece Renascer: 'Fascinante'

Durante a coletiva de imprensa de Renascer, Sophie Charlotte comentou complexidade de Eliana, sua personagem na nova versão de Renascer

Prestes a estrear seu terceiro remake, Sophie Charlotte (34) não esconde a animação para viver Eliana na nova versão de Renascer. Para a artista, a personagem desafiadora trará questionamentos importantes para a sociedade, além de trazer uma nova experiência para sua carreira.

Na trama, Sophie Charlotte interpreta uma mulher que abre mão de sua carreira para viver o romance com José Venâncio (Rodrigo Simas). Apesar de ser intensa e apaixonada, ela acaba sendo trocada por Buba (Gabriela Medeiros), e não aceita.

"É uma personagem desafiadora porque fala de muitas questões do feminino que precisam ser entendidas. Tem sido fascinante", diz, em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou. "Essa mulher lidará com emoções e sentimentos não tão leves."

Leia também: Sophie Charlotte recorda apoio de Gal Costa em filme: 'Autorizou e incentivou'

A personagem chega na segunda fase da novela, e ainda aborda a questão da maternidade, ao decidir não ter filhos. "Hoje é importante ter personagens que também digam isso, e isso não pode transformar uma mulher em uma vilã."

A atriz também diz se sentir honrada em receber o papel antes interpretado por Patrícia Pillar (60), mesmo que nessa versão ela venha com algumas transformações. Ela ainda conta que o convite para estar na novela foi recebido com um "sim absoluto".

"Quando acabei as filmagens da Maíra [em Todas as Flores], filmei um longa, e antes disso já estava pensando que seria incrível fazer uma novela como Renascer. Minha última novela que estreou em TV aberta foi Babilônia, há oito anos."

Antes de Renascer, Sophie Charlotte já havia participado dos remakes de Ti Ti Ti e O Rebú. Para ela, a trama de agora carrega uma carga a mais, com todo o carinho que muitos tem pela trama e também a missão de conquistar quem não assistiu à primeira versão, de 1993.

"A novela tem muito propósito e, diferente de Todas as Flores, essa vamos construir com o público. Ao mesmo tempo é um marco e está no imaginário de muitas pessoas, tem todo o público novo que não assistiu a novela e que precisamos conquistar e atualizar. É muito lindo ver um elenco tão diverso."

CONFIRA FOTOS DE SOPHIE CHARLOTTE COMO ELIANA DE RENASCER: