Sophie Charlotte se emociona no batizado de nova afilhada: "Um privilégio"

Após ser nomeada madrinha de Tereza, filha de Thaila Ayala e Renato Goés, Sophie Charlotte se emociona ao falar sobre o batizado da afilhada

Neste domingo, 17, os atores Thaila Ayala e Renato Goés batizaram a sua filha caçula, Tereza, de 7 meses. Na ocasião, a bebê recebeu a amiga do casal, a também atriz, Sophie Charlotte como sua madrinha. E em celebração de seu novo título, a artista se declarou para sua nova afilhada nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista publicou alguns registros da ocasião, incluindo do momento em que ajudou Tereza a ser batizada. Na legenda, ela agradeceu por ser escolhida como madrinha da bebê e ainda falou sobre sua amizade com Thaila.

"Ser escolhida Madrinha, da filha da minha melhor amiga, de uma amizade de 17 ano, é um privilégio. É uma conexão pra vida inteira! Ser madrinha da Tereza, nossa passarinha! Guerreira desde a barriga! A gatinha manhosa que veio pra completar a família e iluminar tudo a sua volta" Obrigada Thaila e Renato por essa dádiva, e esse batismo tão especial na capela de Santa Terezinha, santa que amo tanto! E que dá nome a essa boneca e também a sua bisavó, mostrando a força da vida, dos encontros e do AMOR. Viva Tereza! Que Deus te abençoe e guarde sempre! A Dinda tá aqui", escreveu Sophie.

Thaila Ayala e Renato Góes mostram fotos do batizado da filha

Mais cedo neste domingo, 17, os atores Thaila Ayala e Renato Goés abriram o álbum de fotos do batizado de Tereza. Em suas redes sociais, eles compartilharam cliques encantadores do momento com sua filha ao lado de familiares e amigos bem próximos.

Muito agradecidos por poderem viver o batismo da pequena - que nasceu com uma má formação no coração e passou por cirurgia com poucos meses de vida - os papais surgiram radiantes vestindo roupas brancas.

"Que alegria poder te batizar minha filha, você que é presente de Deus, Milagre de Cristo, Propósito do Espírito Santo! Que eu tenha sabedoria para estar sempre do teu lado lhe guiando para o caminho do Pai, que eu possa ser seu exemplo na Fé!", falou Thaila Ayala.

Já Renato Góes escreveu: "Minha filha chama-se Tereza. Em homenagem à minha avó, essa da primeira foto, Terezinha. Essa capela em que nós estamos, no bairro do Derby em Recife, é a Capela de Santa Terezinha. Minha avó, foi a primeira pessoa a ser batizada aqui, na inauguração da igreja. Agora, 90 anos depois, ela batiza sua bisneta no mesmo lugar e nos dá um presente inesquecível para nossa memória, para a vida de Tereza e para o coração de todos os presentes. Obrigado aos padrinhos, Alexandre e Sophie. Obrigado à Madrinha de Consagração Sandra! Obrigado a todos os amigos e familiares de Tereza! Que Deus te abençoe minha Filha, na tua vida hoje e sempre! Amém".