Gabi Luthai revela que o filho recém-nascido enfrenta disquesia: ‘Sofrendo’

Mãe de primeira viagem, Gabi Luthai desabafa sobre condição e desconforto do filho recém-nascido; saiba o que é disquesia

Na noite da última quinta-feira, 25, Gabi Luthai abriu o coração sobre as dificuldades dos primeiros dias com o filho recém-nascido, Pietro, que tem apenas uma semana de vida. Em suas redes sociais, a cantora e influenciadora digital revela que o pequeno está enfrentando disquesia, uma condição comum, mas desafiadora.

Através dos stories do Instagram, Gabi desabafou sobre os sintomas do menino, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló: “A realidade de quem está mais sensível do que nunca”, disse a influenciadora ao compartilhar uma foto em que aparece posando no espelho com cara de choro.

Na sequência, a cantora desabafou sobre o diagnóstico: “E eu estou sofrendo porque ele está tendo disquesia. E eu sei que estou fazendo de tudo que posso para ajudá-lo”, ela lamentou a condição do pequeno, a disquesia, um distúrbio gastrointestinal que é caracterizado pela dificuldade de evacuar, mesmo com vontade.

Gabi Luthai desabafa sobre condição do filho recém-nascido - Reprodução/Instagram

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a disquesia não é considerada uma doença, mas sim uma condição comum entre os bebês. Apesar de causar desconforto, especialmente quando o pequeno precisa fazer esforço para evacuar, geralmente, a dificuldade tende a se resolver sozinha conforme o recém-nascido se desenvolve.

Além disso, a Sociedade também destaca que existem maneiras de ajudar a aliviar o desconforto do bebê e uma delas é permanecer tranquila para confortar o pequeno. Por fim, eles ressaltam a importância de consultar um pediatra, evitar o uso de medicamentos laxativos e a introdução de alimentos diferentes do leite nos seis primeiros meses de vida.

Vale lembrar que o pequeno Pietro chegou ao mundo de forma natural na última quinta-feira, 18. Em suas redes sociais, Gabi compartilhou um relato sobre seu parto: “Tínhamos até 23:00 pra ele nascer, para não nos colocar em risco. Eu perguntei: “o que posso fazer?” E elas disseram: “força”. Pois bem, fiz força até ele encaixar", ela contou.

“Não ia parar até conseguir. O Teo só orava, porque ele sabia como eu queria esse parto normal. E eu só pensava que daria certo, sem titubear! Na 4ª ou 5ª música ele nasceu! 23:11 ou 11:11pm nascia o nosso menininho! E eu fiquei em êxtase… assim estou até agora", Gabi detalhou a chegada do primeiro herdeiro e explicou que fez uma playlist especial para receber o menino.

