Gabi Luthai mostra detalhes de procedimento para desinchar pós-parto

Gabi Luthai deu à luz primeiro filho, Pietro, fruto de seu casamento com Teo Teló, na última sexta-feira, 19; influencer mostrou procedimento

Gabi Luthai está descobrindo diversos truques para cuidar de seu corpo pós-parto. Poucos dias após o nascimento de seu primeiro filho com Téo Teló, Pietro, a influenciadora compartilhou com seus seguidores alguns dos procedimentos que tem feito para desinchar.

Nesta quarta-feira, 24, a cunhada do Michel Teló mostrou em detalhes uma técnica chamada tapping, método que utiliza fitas adesivas ao estilo bandagem elástica para auxiliar no tratamento de lesões. "É tipo depilar o abdômen", brincou ela ao mostrar a enfermeira fazendo a remoção das fitas.

"Serve pra ajudar a desinchar, pois tem ação linfática e contentiva. Usa-se muito em pós-operatório e pós-parto", explicou ainda Gabi. "Temos aqui uma barriga molinha, como já era de se esperar, mas que já desinchou super bem", continuou ela, mostrando seu corpo após o procedimento. Além do tapping, a influenciadora ainda aproveitou uma drenagem nas pernas e massagem nos pés.

Ela aproveitou ainda para conversar com suas seguidoras sobre maternidade. Em seus Stories, ela revelou que tem sentido muita cólica nos últimos dias. "Principalmente ao amamentar. Leve desconforto", contou. E sobre as noites de sono, Gabi disse que só consegue dormir quando vê que Pietro está 100% bem: "Aí eu desligo mesmo. Não são muitas horas de sono, mas são efetivas", brincou.

Gabi Luthai encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido

Na terça-feira, 23, Gabi Luthai encantou seus seguidores ao compartilhar cliques do rostinho de seu filho recém-nascido, Pietro. O pequeno, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, chamou atenção pelas semelhanças com o pai nos registros de seus primeiros dias de vida.

Na legenda, a mamãe coruja se derreteu e escreveu como se fosse o pequeno falando: “Baby Pi: Pessoal, minha mãe acha que sou um boneco e meu pai também, aí eles ficam brincando de me vestir cada dia com um lookinho diferente. Pode isso?”, a cantora explicou o motivo do chorinho do recém-nascido em tom de brincadeira.