Gabi Luthai encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido: ‘Cara do pai’

Parecidos? Gabi Luthai mostra o rostinho do filho em primeiro ensaio fotográfico e seguidores apontam semelhanças com o pai, Teo Teló

Nesta terça-feira, 23, Gabi Luthai encantou seus seguidores ao compartilhar cliques do rostinho de seu filho recém-nascido, Pietro. O pequeno, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, chamou atenção pelas semelhanças com o pai nos registros de seus primeiros dias de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital e cantora compartilhou os primeiros cliques de seu herdeiro em um ensaio realizado pelas fotógrafas Thalita Castanha e Iza Costa. Entre as fotos inéditas, o bebê aparece deitado, vestindo uma roupinha azul e branca e olhando atentamente para a câmera antes de cair no choro.

Na legenda, a mamãe coruja se derreteu e escreveu como se fosse o pequeno falando: “Baby Pi: Pessoal, minha mãe acha que sou um boneco e meu pai também, aí eles ficam brincando de me vestir cada dia com um lookinho diferente. Pode isso?”, a cantora explicou o motivo do chorinho do recém-nascido em tom de brincadeira.

Mas nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com as semelhanças entre o pequeno e seu pai: “Já deu pra ver que vai ficar a cara do pai!”, disse uma admiradora. “Lindo! Achei parecido com o Teo”, outro concordou. “Gente a segunda foto é o Teo todinho. Como pode a mãe carrega e nasce a cara do pai?”, um terceiro opinou.

Embora os seguidores vejam traços parecidos com o pai, a cunhada da influenciadora, Thais Fersoza, tem uma opinião diferente sobre a aparência do sobrinho: “Nosso mascotinho de amor!!!! Carinha da mamãe com as cores do papai, que bênção você nas nossas vidas Pietro! A gente te ama muito, muito!”, a esposa de Michel Teló se derreteu.

Vale lembrar que o pequeno, que nasceu dia 18 de abril, já está em casa curtindo todo o amor da família. Antes de ir para casa, Gabi e Teo receberam uma visita especial: os tios do pequeno Michel e Thais, com os priminhos Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis, passaram pelo hospital para conhecer o mais novo membro da família.

Gabi Luthai mostra barriga após nascimento do primeiro filho:

Na manhã desta terça-feira, 23, a cunhada do cantor Michel Teló dividiu com os seguidores algumas dificuldades que vem enfrentando após passar pelo parto normal. Em seus stories no Instagram, Gabi Luthai contou que além das cólicas, está com sangramento e com o peito dolorido. Além disso, a cantora mostrou como está sua barriga após a chegada do herdeiro.