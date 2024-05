Apresentadora do 'Mulheres' faz mesversário temático para o filho

Fofura demais! Apresentadora do 'Mulheres', Pamela Domingues, faz mesversário temático para o filho e encanta com detalhes; veja

A apresentadora do programa Mulheres, da Gazeta, Pamela Domingues, comemorou mais um mês de seu filho Bento com Fernando Ferrari, com quem se casou em 2023. Nesta quinta-feira, 02, a comunicadora postou um vídeo exibindo um resumo de como fez o mesversário.

Dessa vez, a mamãe de primeira viagem escolheu o tema de Poderoso Chefinho e vestiu o herdeiro a caráter. Além disso, o bolo e outros itens da mesa de doce foram feitos conforme a decoração escolhida para o terceiro mês do bebê.

"O Poderoso Bentinho! Meu bebê já tem 3 meses e sem dúvida alguma ele é o chefinho da nossa casa e coração!", disse Pamela ao exibir os detalhes da comemoração especial realizada em seu novo apartamento em São Paulo.

Vale lembrar que, a apresentadora, que assumiu o comando do Mulheres com Regiane Tápias após a saída de Regina Volpato, foi internada no dia 31 de janeiro para acompanhar o bebê e contou que ele nasceu na sexta-feira, 02, dando um susto ao precisar ir para a UTI para respirar.

Leia também:Grávida, Pamela Domingues faz chá revelação em seu casamento

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamela Domingues (@pameladomingues)

Pamela Domingues fala sobre assumir o 'Mulheres' grávida

Aos 36 anos, Pamela já havia congelado óvulos há três anos, quando havia acabado de conhecer o noivo e o pai de seu bebê, Fernando Ferrari. Nos últimos meses, o casal estava considerando ter um herdeiro, contudo, decidiram adiar o plano ao saberem que ela assumiria o Mulheres com a saída de Regina Volpato. Mas, a decisão foi um pouquinho tarde, porque a apresentadora já estava grávida.

"O convite para apresentar o 'Mulheres' veio um pouco antes, mas pouco antes, eu tinha um combinado com o meu noivo que a partir do dia 25 de maio, que é meu aniversário, nós iríamos começar a tentar e nós tentamos, no dia 25, e na semana seguinte eu recebi o convite pra apresentar o Mulheres, aí nós voltamos a conversar e decidimos adiar esse plano de engravidar para o próximo ano pra que eu tivesse tempo de viver uma coisa de cada vez, aí mal sabia eu que já estava grávida", contou ela como tudo aconteceu.