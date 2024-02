Nasceu! Apresentadora do Mulheres dá à luz seu primeiro filho

Apresentadora do 'Mulheres', Pamela Domingues, dá à luz seu primogênito, Bento, e revela susto que tomou logo após o nascimento do bebê

A apresentadora Pamela Domingues deu à luz seu primeiro filho, Bento, fruto do casamento com o Fernando Ferrari, com quem trocou alianças em 2023. Neste sábado, 03, a comunicadora postou fotos do nascimento do herdeiro e contou que viveu grandes emoções.

Internada desde o dia 31 de janeiro para acompanhar o bebê, ela contou que ele nasceu nesta sexta-feira, 02, e deu um susto ao precisar ir para a UTI para respirar. Apesar do momento de tensão, agora estão todos muito bem e felizes.

"Cheguei, galera! Nasci dia 2/2 às 9h6, com muita emoção. Mamãe foi internada dia 31/1 pra monitorar meu bem estar fetal. Fiz minha estreia nesse mundão super fortinho, com 3,765 kg, em uma cesárea PERFEITA, com direito a golden hour e xixi na cara da mamãe, mas precisei ir pra UTI pra aprender a respirar. Por isso demos uma sumidinha. Meus papais ficaram muito preocupados, mas como eu sou esperto, já me tornei um ótimo respirador e fui liberado pra ir para o quarto. Obrigada pelo carinho e preocupação", falou ela.

"Estamos muito bem, nos conhecendo por aqui. Depois com calma a mamãe volta pra contar detalhes, ta? Ela disse que ama vocês, então eu já amo também! Vamos viver muitas aventuras juntos. Mal posso esperar!", escreveu a apresentadora da Gazeta.

Nos últimos meses, Pamela se casou com o pai de Bento e, durante a festa, ela fez o chá revelação. O momento especial foi realizado em uma casa e ao livre, a comunicadora entrou com sua cachorrinha para trocar alianças. Veja fotos do casamento aqui.

Leia também:Após congelar óvulos, Pamela Domingues fica grávida em 1ª tentativa natural: ''Era pra ser''

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamela Domingues (@pameladomingues)

Pamela Domingues fala sobre assumir o 'Mulheres' grávida

Aos 36 anos, Pamela já havia congelado óvulos há três anos, quando havia acabado de conhecer o noivo e o pai de seu bebê, Fernando Ferrari. Nos últimos meses, o casal estava considerando ter um herdeiro, contudo, decidiram adiar o plano ao saberem que ela assumiria o Mulheres com a saída de Regina Volpato. Mas, a decisão foi um pouquinho tarde, porque a apresentadora já estava grávida.

"O convite para apresentar o 'Mulheres' veio um pouco antes, mas pouco antes, eu tinha um combinado com o meu noivo que a partir do dia 25 de maio, que é meu aniversário, nós iríamos começar a tentar e nós tentamos, no dia 25, e na semana seguinte eu recebi o convite pra apresentar o Mulheres, aí nós voltamos a conversar e decidimos adiar esse plano de engravidar para o próximo ano pra que eu tivesse tempo de viver uma coisa de cada vez, aí mal sabia eu que já estava grávida", contou ela como tudo aconteceu.