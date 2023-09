Grávida, Pamela Domingues faz chá revelação em seu casamento

Com exclusividade para a CARAS, Pamela Domingues, do 'Mulheres', revela fotos de seu casamento com chá revelação

Após um mês do grande marco em sua carreira como apresentadora, assumir o Mulheres, da TV Gazeta, Pamela Domingues se casou com Fernando Ferrari em uma cerimônia muito especial, que contou até com a revelação do sexo de seu bebê. O evento aconteceu neste domingo, 03, em São Paulo.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a comunicadora compartilhou os registros do grande dia. Usando um vestido, de modelo ombro a ombro e de tecido mais leve, Pamela Domingues deixou a barriguinha marcada e trocou as alianças com o eleito com muito amor.

A apresentadora optou por uma cerimônia mais simples, realizada ao ar livre em uma casa. Ela entrou com sua cachorrinha, que usou uma saia de noivinha, e fez a revelação do sexo do bebê com uma caixa grande com os balões. Os convidados receberam pompons para fazerem uma torcida.

A descoberta não foi uma grande surpresa para Pamela, afinal, desde o início ela tinha grande certeza de ser um menino . Em exclusiva para a CARAS, ela comentou que havia sonhado com seu avô falecido. "Eu digo que eu já sei, é menino, mas eu posso tá absurdamente errada, mas tudo bem, eu tenho uma ligação muito forte com meus avós e eu sonhei recentemente com meu avô, que faleceu esse ano, que eu recebia o bebê, eu tava numa sala e o bebê tinha o rostinho do meu avô jovem eu já achava que era menino, agora digo que tenho certeza ", disse na época, antes de descobrir o sexo.

Veja as fotos do casamento de Pamela Domingues:

Fotos: Gabriela Quinália

Pamela Domingues fala sobre assumir o 'Mulheres' grávida

Aos 36 anos, Pamela já havia congelado óvulos há três anos, quando havia acabado de conhecer o noivo e o pai de seu bebê, Fernando Ferrari. Nos últimos meses, o casal estava considerando ter um herdeiro, contudo, decidiram adiar o plano ao saberem que ela assumiria o Mulheres com a saída de Regina Volpato. Mas, a decisão foi um pouquinho tarde, porque a apresentadora já estava grávida.

"O convite para apresentar o 'Mulheres' veio um pouco antes, mas pouco antes, eu tinha um combinado com o meu noivo que a partir do dia 25 de maio, que é meu aniversário, nós iríamos começar a tentar e nós tentamos, no dia 25, e na semana seguinte eu recebi o convite pra apresentar o Mulheres, aí nós voltamos a conversar e decidimos adiar esse plano de engravidar para o próximo ano pra que eu tivesse tempo de viver uma coisa de cada vez, aí mal sabia eu que já estava grávida", contou ela como tudo aconteceu.