Regina Volpato revela quando será seu último dia no programa Mulheres

Após anunciar o fim do contrato com a TV Gazeta, Regina Volpato revela até quando fica no ar no programa Mulheres

A apresentadora Regina Volpato continua no ar no programa Mulheres, da TV Gazeta, após encerrar o contrato com a emissora. Ela cumpre o seu aviso prévio até o final deste mês. Em conversa com os fãs nas redes sociais, a comunicadora contou qual será o seu último dia na atração.

“Eu apresento o programa Mulheres até o dia 28 de julho. Tenho mais quatro semanas”, disse ela. Vale lembrar que Regina Volpato e a Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar no ar.

A emissora ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do atual contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial há poucas semanas.

“A adesão à proposta de redução permitiu a manutenção de praticamente todo o elenco, o que não se deu com a apresentadora Regina Volpato, que não aceitou a revisão proposta. Regina Volpato é apresentadora do programa Mulheres há cinco anos e estará à frente da atração até o mês de julho, durante o prévio aviso de seu contrato. A TV Gazeta reconhece o talento da apresentadora e sua contribuição à emissora ao longo desse período, e a ela deseja pleno sucesso nos próximos passos”, declararam no comunicado.

Por enquanto, o nome de quem vai substituir Volpato a partir de agosto não foi divulgado.

Regina Volpato celebra seu aniversário

A apresentadora Regina Volpatocelebrou seu aniversário de 55 anos de vida em março deste ano. Para marcar a data, a estrela surgiu com o top de um biquíni pink ao posar no jardim de sua casa.

Na selfie, a comunicadora ainda apareceu sem maquiagem para exibir a sua beleza natural. “55 anos hoje!”, disse ela na legenda. Nos comentários, ela foi elogiada pelos seus fãs. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Que espetáculo de mulher”, afirmou outro. “Aff que linda”, comentou mais um.