Andréa Beltrão, de No Rancho Fundo, surge com o marido na praia

Protagonista da novela No Rancho Fundo, a atriz Andréa Beltrão aproveitou a manhã de folga para se exercitar na praia com o marido

A atriz Andréa Beltrão aproveitou um momento de folga das gravações da novela No Rancho Fundo, da Globo, para se divertir ao ar livre. Na manhã desta sexta-feira, 26, ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto estava na areia de uma praia com seu marido, o diretor Mauricio Farias.

Os dois foram vistos jogando bola na areia depois de um mergulho no mar. A estrela mostrou sua boa forma ao aparecer apenas de maiô preto.

Andréa e Maurício se conheceram nos bastidores da novela A Viagem, de 1994, e logo engataram o romance. Eles estão juntos desde então e são pais de três adultos: Francisco (27), Rosa (26) e José (23).

Ao longo da carreira dos dois, eles trabalharam juntos em algumas oportunidades, como nos filmes Verônica e Hebe: A Estrela do Brasil, e também na novela Um Lugar ao Sol.

Atualmente, Andréa Beltrão interpreta a protagonista Zefa Leonel na novela No Rancho Fundo, atual trama das 6 da Globo.

Renata Lo Prete faz rara aparição com o marido

A jornalista Renata Lo Prete, que comanda o Jornal da Globo nas madrugadas da emissora, aproveitou a noite de folga para se divertir. Ela foi flagrada pelos paparazzi na chegada ao show de Mônica Salmaso, no Rio de Janeiro, junto com seu marido, o jornalista Melchiades Filho.

Os dois são discretos com a vida pessoal e fazem raras aparições em público juntos. Com isso, eles posaram lado a lado na entrada do evento e esbanjaram sintonia.

Vale lembrar que Renata e Melchiades são casados desde 1992 e se conheceram no trabalho em um jornal de São Paulo. Os dois são pais de Joaquim, que nasceu em 1997, e de Antonia, que nasceu em 2003.