Davi Brito, campeão do BBB 24, vai para o Rio Grande do Sul

O grande campeão do Big Brother Brasil 24, Davi convocou os fãs da Bahia em suas redes socais: 'Estou contando com o apoio de Salvador'

O vencedor do BBB 24, Davi Brito contou em suas redes sociais nesta terça-feira, 07, que está indo para o Rio Grande do Sul ajudar os milhares de afetados pela tragédia climática. Em uma live, ele convocou os fãs de Salvador, sua cidade, a ajudar os necessitados, que vêm sofrendo com as fortes chuvas.

"Estou indo a caminho do Rio Grande do Sul, vou pegar o voo agora de noite. Vou fazer o bem sem olhar a quem, não importa se eu sou rico, não importa. Eu estou indo e vou ajudar aquelas pessoas lá", disse ele. O ex-BBB já tinha compartilhado um post pedindo doações mais cedo e logo depois mostrou que estava arrumando a mala para ir para o sul do país.

Ao todo, a tragédia já soma 90 mortos, 131 desaparecidos e 362 feridos. Dos 497 municípios, 397 estão com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1,4 milhão de pessoas afetadas.

Felipe Neto arrecada quantia milionária de doações para ajudar o RS

O influenciador digital Felipe Neto iniciou uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul na última segunda-feira, 6, após a tragédia ambiental no estado. Em menos de 24 horas, o youtuber arrecadou uma quantidade milionária de doações para ajudar o sul do Brasil.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Felipe contou que recebeu R$ 3,2 milhões em doações. Sua meta é chegar em R$ 4,8 milhões em breve. Ele também disse que comprou 90 mil litros de água potável engarrafada para serem entregues no RS, usando seu próprio dinheiro. No total, 220 mil litros serão distribuídos para os cidadãos do estado.

Em vídeo compartilhado em seu perfil, o influenciador contou que sua campanha visa distribuir água para as pessoas que estão passando sede no Rio Grande do Sul. Além de oferecer água engarrafada, ele pretende fazer a compra de purificadores de água para ajudar aqueles que estão em lugares de difícil acesso em meio às enchentes.