Felipe Neto arrecada quantia milionária de doações para ajudar o RS

Em campanha para ajudar o Rio Grande do Sul, Felipe Neto arrecada quantia milionária de doações para o estado; saiba a quanto foi!

O influenciador digital Felipe Neto iniciou uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul na última segunda-feira, 6, após a tragédia ambiental no estado. Em menos de 24 horas, o youtuber arrecadou uma quantidade milionária de doações para ajudar o sul do Brasil.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Felipe contou que recebeu R$ 3,2 milhões em doações. Sua meta é chegar em R$ 4,8 milhões em breve. Ele também disse que comprou 90 mil litros de água potável engarrafada para serem entregues no RS, usando seu próprio dinheiro. No total, 220 mil litros serão distribuídos para os cidadãos do estado.

Em vídeo compartilhado em seu perfil, o influenciador contou que sua campanha visa distribuir água para as pessoas que estão passando sede no Rio Grande do Sul. Além de oferecer água engarrafada, ele pretende fazer a compra de purificadores de água para ajudar aqueles que estão em lugares de difícil acesso em meio às enchentes.

Ator coreano Sung Hoon doa lucros de evento no Brasil às vítimas do Sul

As ajudas do Rio Grande do Sul atravessaram as barreiras do Brasil. O ator coreano Sung Hoon se juntou à lista de famosos internacionais que se mobilizaram para ajudar as pessoas do estado brasleiro. Nesta terça-feira, 7, ele contou aos fãs brasileiros que decidiu doar os lucros de um evento no país, realizado para divulgar seu filme 'Perfect Marriage Revenge' (A Vingança do Casamento Perfeito), às vítimas de enchentes nas regiões.

Com previsão para chegar em São Paulo no dia 10 maio, Sung Hoon demonstrou todo apoio e solidariedade aos moradores do Sul. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou um vídeo especial anunciando a doação.

"Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Fiquei sabendo que houveram chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, causando sérios problemas de enchentes", declarou ele.

E continuou: "Inicialmente, estava animado para me divertir com vocês e ansioso para ir, mas receber notícias tão comoventes é realmente entristecedor. Espero que o dinheiro do meu 'fan meeting' possa ser alguma ajuda para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Brasil".

Por fim, Sung Hoon desejou forças às vítimas do Rio Grande do Sul: "Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento e sinceramente espero que consigam se recuperar assim que possível e sem maiores danos. Vou embarcar no avião em breve e seguir para o Brasil. Vejo vocês lá", concluiu o ator.