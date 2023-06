Renata Lo Prete tem dois filhos já adultos. Conheça os herdeiros da jornalista

Apresentadora do Jornal da Globo, Renata Lo Prete é discreta com a vida pessoal e quase não aparece com a família. Veja momentos dela com os filhos

A jornalista Renata Lo Prete esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que é fã de novelas junto com sua filha, Antonia. Então, muita gente ficou curiosa para saber mais sobre a família da apresentadora. Confira aqui quem são os filhos da comunicadora !

Renata Lo Prete é discreta com a sua vida pessoal e quase não posta fotos com os filhos nas redes sociais. Porém, há alguns anos, ela compartilhou fotos com os dois filhos. Ela é mãe de Joaquim, que nasceu em 1997, e de Antonia, que nasceu em 2003, frutos do casamento com o marido dela, o jornalista Melchiades Filho. Os dois são casados desde 1992 e se conheceram no trabalho em um jornal de São Paulo.

Na foto, a mamãe coruja apareceu sorridente ao lado dos herdeiros. “Adultos, mas também minhas crianças para sempre. Amor sem fundo. Com Joaquim e Antonia”, disse ela na legenda. Em outro momento, ela relembrou uma foto dos filhos na infância. “Minhas crianças. Em 2006 e para sempre”, declarou.

William Bonner brinca sobre o tênis de Renata Lo Prete

Ainda durante a transmissão da posse de Lula, William Bonner brincou sobre a repercussão do tênis de Renata Lo Prete, que usou o calçado despojado durante o Jornal da Globo na última semana. “Agentes de segurança valorosamente trotando. De sapato, e não de tênis, como algumas pessoas ousaram recentemente para a surpresa de muitos”, disse ele, alfinetando a colega. Ao lado dele, Renata entendeu a indireta e respondeu: “Não vou nem comentar, vamos passar pro próximo tópico". Por fim, Bonner ainda disse: “Renata Lo Prete deveria instituir os tênis como os calçados adequados para a apresentação do Jornal da Globo”.