Show de Madonna divide opiniões entre elogios e críticas em meio a tragédia; vote

Público dá sentença sobre euforia e críticas de show da Madonna em meio a tragédia

O último show da The Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira de Madonna (65), realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, continua dividindo opinões. A apresentação, considerada icônica por muitos anônimos e famosos, também não agradou a todo mundo. Apesar da rainha do pop arrastar uma multidão eufórica, ela recebeu muitas críticas na web.

Nas redes sociais, internautas celebraram o espetáculo e apontaram a importância de Madonna para o cenário musical internacional. Por outro lado, ela foi alvo de pessoas que foram contra a realização do show nesta data, por conta dos efeitos das chuvas e enchentes do Rio Grande do Sul, a maior tragédia registrada no estado. Saiba a seguir o resultado parcial da enquete.

Você acha que o show de Madonna na praia de Copacabana deveria ter sido cancelado? Sim

Não

Até o momento, 51.82% dos votos apontam que o show deveria ter sido cancelado; contra os 48.18% das pessoas que concordam que a apresentação de Madonna era para acontecer.

MAIORES SHOWS

A apresentação de Madonna no Rio entrou para a lista dos maiores shows do mundo, a partir do que já foi registrado pelo Guinness World Records. Agora, a cantora divide a quinta posição com o evento Monsters of Rock, que ocorreu em 1991, em Moscou, com bandas como Metallica e AC/DC se apresentando no calor do colapso da União Soviética.

Outros três dos maiores shows que aparecem na lista aconteceram na praia de Copacabana. O que teve maior plateia aconteceu há 30 anos, o de Rod Stewart, com 3,5 milhões de pessoas; e o mais recente da lista é de 2006, dos Rolling Stones, visto por 1,5 milhão de pessoas.