Maria Cândida revela motivo para estar longe da TV

Depois de fazer quadros no É De Casa, Maria Cândida se afastou da TV e revelou qual é o novo foco de sua carreira

A apresentadora Maria Cândida está longe da TV há alguns meses. Ela comandou alguns quadros no programa É De Casa, da Globo, nos últimos tempos, mas saiu da emissora no segundo semestre de 2023.

Agora, a artista contou que seu foco é produzir conteúdo para a internet e lançar seu novo livro. “Precisava de um empurrão para me dedicar 100% à internet e às minhas palestras pelo Brasil. A TV Globo, como todos já sabem, está trabalhando com a maioria dos talentos por contrato. Unimos o útil ao agradável. Esse meu reposicionamento de carreira começou em setembro. Meu objetivo este ano é o streaming e lançar meu livro”, afirmou em entrevista ao site Notícias da TV, e completou: “Meu objetivo é internet, palestras, séries para streaming, divulgação do meu livro pelo Brasil. E muita publicidade de qualidade, que una conteúdo com clientes que valem a pena”.

Além disso, Maria contou que não está em seus planos voltar à TV tão cedo. “Não pretendo ir para nenhuma outra TV aberta. Só como entrevistada. Sempre fui uma pessoa de reviravoltas. Nunca fiquei mais de 6 anos em uma TV. Chegou o momento e estou feliz da vida. Quatro anos e meio está ótimo, não é?”, comentou.

Maria Cândida faz homenagem para a filha

Há pouco tempo, Maria Cândida contou que sua filha, Lara, está prestes a completar 18 anos e fez uma homenagem para a herdeira ao relembrar fotos das duas juntas ao longo do crescimento da menina.

"Lara, meu amor… Em dezembro, você faz 18. Orgulho da criança, da moça, da jovem, da mulher que vc se tornou. Obrigada por você ser a minha criança grande. Obrigada por você ter me escolhido como mãe. Sei que às vezes sou mais criança que você… Mas fico feliz que você ainda dá risada das coisas nonsense que falo e faço… Espero muito que você sempre se lembre dos nossos momentos juntas, dando risada, nos sacaneando… e eu lembre de você falando ETERNAMENTE que explodi um ovo no microondas. Fato é: sua mãe cozinha muitooo mal. Eu te amo infinito. Parabéns o pelo último Dia das Crianças, minha bolinha", escreveu.