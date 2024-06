Celso Portiolli fala sobre o desafio de ficar 7 horas no ar: ‘Muito orgulho’

Celso Portiolli participa do programa Chega Mais, do SBT, e comenta sobre o novo Domingo Legal, que terá 7 horas no ar

O apresentador Celso Portiolli vai lançar o Domingo Legal com 7 horas de duração no próximo domingo, 30, no SBT e está animado com o novo desafio na TV. Em participação no programa Chega Mais nesta sexta-feira, 28, ele contou sobre a alegria de aceitar o projeto.

"Eu comecei há 30 anos no SBT e ralei pra estar onde estou. Fazia programa pequeno, fiquei fora do ar e minha vida mudou depois do Domingo Legal. Dar o programa do Gugu é uma baita responsabilidade. E a emissora te oferecer 7 horas no domingo, coisa que só o Silvio Santos teve, fiquei muito orgulho de mim e da minha equipe", afirmou ele.

Então, ele comentou sobre ser comparado com outros apresentadores ao longo de sua carreira. "As comparações são grandes. Depois que fiz o Show do Milhão... Quando me chamaram pra fazer de imediato falei que não. Pensei bem e disse 'vou fazer'. No terceiro peguei o jeito. Já fiz programa de todo mundo, do Silvio, Galisteu, Gugu, mas nunca vi alguém fazer um programa que era meu. O problema hoje não é eu ficar no lugar de alguém, mas alguém ficar no meu lugar", contou.

Por fim, Portiolli contou sobre as novidades no Domingo Legal mais longo. "Vai ter que assistir pra ver. Vai continuar a primeira parte normal. Já estou por quatro horas e meia. As pessoas não perceberam mas o programa está maior. Eu preciso de dois quadros de 50 minutos. Não tem muita coisa a fazer. Posso mexer nas sete horas. Gravei Até Onde Você Chega que você pode ganhar 1 milhão de reais", afirmou ele, e completou: "Nós vamos poder fazer todos os quadros da Eliana, Minha Mulher que Manda, Famosos da Internet... Os sucessos da Eliana vamos fazer também".

Sabor da torta do Passa ou Repassa, de Celso Portiolli

O apresentador Celso Portiolli foi o entrevistado do Programa Eliana, do SBT, neste domingo, 2, e revelou uma curiosidade do quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal. A atração está no ar há muitos anos e os fãs se questionam sobre do que é feita a torta que os participantes jogam um no rosto do outro. Então, ele acabou com o mistério.

Na conversa com Eliana, ele respondeu algumas perguntas dos fãs e um admirador quis saber o que tem na torta do Passa ou Repassa. Portiolli disse que a torta é feita de marshmallow.

"Não é espuma, não é clara em neve, é um marshmallow. É muito boa, tanto que o pessoal fica comendo. É uma padaria que faz, é a mesma padaria nesses 30 anos que faz a torta do programa”, afirmou ele.