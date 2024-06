Do que é feita a torta do Passa ou Repassa? Celso Portiolli revela curiosidade

Celso Portiolli acaba com mistério sobre a torta do quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal, e revela curiosidade

O apresentador Celso Portiolli foi o entrevistado do Programa Eliana, do SBT, neste domingo, 2, e revelou uma curiosidade do quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal. A atração está no ar há muitos anos e os fãs se questionam sobre do que é feita a torta que os participantes jogam um no rosto do outro. Então, ele acabou com o mistério.

Na conversa com Eliana, ele respondeu algumas perguntas dos fãs e um admirador quis saber o que tem na torta do Passa ou Repassa. Portiolli disse que a torta é feita de marshmallow.

"Não é espuma, não é clara em neve, é um marshmallow. É muito boa, tanto que o pessoal fica comendo. É uma padaria que faz, é a mesma padaria nesses 30 anos que faz a torta do programa”, afirmou ele.

Em outra pergunta, um fã quis saber se ele pensa em fazer cirurgia plástica e o comunicador confirmou. "Eu vou fazer uma plástica, dar aquela puxadinha de leve”, disse ele, que ainda comentou que não tem problema em assumir quando faz um procedimento estético. Tanto que ele já reduziu a orelha de abano e também fez transplante capilar.

Ainda na entrevista com Eliana, Celso Portiolli contou sobre sua admiração por Silvio Santos. "Silvio Santos valoriza um artista, ele sabe valorizar um artista. Ele sabe o quanto é difícil estar na frente de uma câmera, tanto é que nossa profissão tem poucos, ele valoriza quem está na frente das câmeras e foi o cara que transformou minha vida", afirmou.

Além disso, o comunicador rebateu os comentários de que seu jeito seria parecido com o do patrão. "Eu não sei, eu acho que a técnica de apresentar pode lembrar muito o Silvio Santos. Por coincidência, a minha voz é muito parecida e durante muitos anos na televisão, eu subi o tom para não parecer com ele, a voz ia lá em cima para não cair e não falarem que era imitação. Mas todo mundo começa se inspirando em alguém, o próprio Silvio quando começou, ele disse que se inspirou no César de Alencar, que era um radialista. Quando eu comecei na televisão eu me inspirei no Silvio Santos, misturei muito com a Hebe Camargo, eu me inspirei muito nela. Que saudade que eu tenho da Hebe, ela é uma energia, uma luz. Eu tenho momentos lindos com ela", afirmou.

