Virginia cancela festinha de aniversário da filha após diagnóstico: ‘Médica pediu’

Virginia Fonseca revela mudança de planos de última hora na festinha de aniversário da filha após diagnóstico; entenda o que aconteceu

Virginia Fonseca tem grandes planos para comemorar a chegada dos três anos de sua primogênita com Zé Felipe, Maria Alice. No entanto, a influenciadora digital e apresentadora usou as redes sociais para revelar que precisou cancelar uma das festinhas de aniversário depois que a pequena contraiu uma gripe forte, assim como a avó, Poliana Rocha.

Em suas redes sociais, Virginia contou que estava planejando uma festa para comemorar o dia especial com os coleguinhas na escola da menina, que começou na creche este ano. No entanto, após o diagnóstico da pequena, a influenciadora foi aconselhada a não mandá-la para a escola esta semana, o que a levou a cancelar os planos.

“A médica que pediu para Maria Alice não ir essa semana na aula e amanhã eu tinha programado de cantar parabéns para ela. Tudo gente, já tinha programado tudo, com doce, bolo, balão, lembrancinhas, tudo”, a influenciadora lamentou em suas redes sociais. Para não passar em branco, ela afirmou que deve se organizar novamente.

“Enfim, vou ver se eu faço na outra semana, sabe? Porque nessa semana ela não vai na aula”, disse a apresentadora. Vale lembrar que apesar de cancelar o evento na escolinha da pequena, Virginia mantém os planos do grande festão que vai reunir amigos e familiares para celebrar o terceiro ano de vida da primogênita do casal.

Virginia cancela festinha de aniversário na escola da filha - Reprodução/Instagram

Apesar de não ter revelado muitos detalhes sobre o evento, Virginia adiantou que o festão vai contar com a presença de uma grande atração musical: Léo Santana. Além de receber o GG da Bahia para agitar os adultos, a influenciadora garantiu que os pequenos convidados também terão shows apropriados e vão se divertir muito.

Até o momento, Virginia mostrou apenas o convite e revelou que pediu para os convidados levarem leite em pó para doação como presente. Enquanto o festão não chega, Maria Alice deve ganhar uma celebração em casa ao lado da mãe, do pai, e de seus irmãozinhos, Maria Flor, de um aninho, e José Leonardo, que ainda não chegou ao mundo.

Filha de Virginia Fonseca fica doente após Poliana Rocha ter diagnóstico:

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, que está prestes a completar 3 anos, acordou no último domingo, 26, doente. Em seus stories, a influenciadora digital compartilhou o que aconteceu e falou sobre a pequena ter acordado um pouco abatida logo depois da avó da menina revelar os mesmos sintomas.

Após alguns dias da avó, a empresária Poliana Rocha ficar doente e até ir ao hospital, a primogênita da apresentadora do SBT teve sintomas semelhantes. Nos últimos dias, a esposa de Leonardo ficou doente e procurou atendimento médico por estar com medo de ser dengue. Apesar dos fortes sintomas, ela foi diagnosticada com uma gripe forte.