Virginia Fonseca compartilha susto durante voo: "Saí desnorteada do avião"

Nas redes sociais, Virginia Fonseca relatou momento de tensão que viveu durante voo de Goiânia para São Paulo; confira os detalhes

O início da semana de Virginia Fonseca foi marcado por um momento de tensão. Nesta segunda-feira, 27, a influenciadora relatou que seu jato particular fez um barulho diferente durante o pouso em São Paulo. Vale lembrar que ela está acostumada a fazer o trajeto de Goiânia até a capital paulistana para trabalhar.

"Cheguei em São Paulo, mas nem contei para vocês que cheguei. O avião fez um barulho diferente. Meu rabo não passava nem wi-fi", brincou Virginia nos Stories do Instagram. Na sequência, ela contou aos seguidores que o jatinho fez um barulho diferente por algum tempo, mas que tudo correu bem, por não se tratar de uma falha no veículo.

"Eu sai desnorteada do avião, mas está tudo bem. Graças a Deus!", ressaltou.

Virginia está em São Paulo para as gravações de seu programa "Sabadou Com Virginia", no SBT. A influenciadora tem feito o trajeto várias vezes para descansar durante a gestação de seu filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe.

Virginia cancela festinha de aniversário da filha após diagnóstico

Virginia Fonseca tem grandes planos para comemorar a chegada dos três anos de sua primogênita com Zé Felipe, Maria Alice. No entanto, a influenciadora digital e apresentadora usou as redes sociais para revelar que precisou cancelar uma das festinhas de aniversário depois que a pequena contraiu uma gripe forte, assim como a avó, Poliana Rocha.

Em suas redes sociais, Virginia contou que estava planejando uma festa para comemorar o dia especial com os coleguinhas na escola da menina, que começou na creche este ano. No entanto, após o diagnóstico da pequena, a influenciadora foi aconselhada a não mandá-la para a escola esta semana, o que a levou a cancelar os planos.

“A médica que pediu para Maria Alice não ir essa semana na aula e amanhã eu tinha programado de cantar parabéns para ela. Tudo gente, já tinha programado tudo, com doce, bolo, balão, lembrancinhas, tudo”, a influenciadora lamentou em suas redes sociais. Para não passar em branco, ela afirmou que deve se organizar novamente.

“Enfim, vou ver se eu faço na outra semana, sabe? Porque nessa semana ela não vai na aula”, disse a apresentadora. Vale lembrar que apesar de cancelar o evento na escolinha da pequena, Virginia mantém os planos do grande festão que vai reunir amigos e familiares para celebrar o terceiro ano de vida da primogênita do casal.

Apesar de não ter revelado muitos detalhes sobre o evento, Virginia adiantou que o festão vai contar com a presença de uma grande atração musical: Léo Santana. Além de receber o GG da Bahia para agitar os adultos, a influenciadora garantiu que os pequenos convidados também terão shows apropriados e vão se divertir muito.

Até o momento, Virginia mostrou apenas o convite e revelou que pediu para os convidados levarem leite em pó para doação como presente. Enquanto o festão não chega, Maria Alice deve ganhar uma celebração em casa ao lado da mãe, do pai, e de seus irmãozinhos, Maria Flor, de um aninho, e José Leonardo, que ainda não chegou ao mundo.