Virginia intima convidados da festa da filha a fazerem ação: 'Mais que um'

Em convite da festa de sua filha Maria Alice, Virginia intima convidados a terem atitude solidária; veja o pedido que ela fez

A influenciadora Virginia Fonseca tomou mais uma atitude para ajudar a quem precisa. Dessa vez, a famosa intimou os convidados da festa de sua filha mais velha, Maria Alice, que fará 3 anos, a fazerem uma doação no lugar de darem um presente para sua herdeira com o cantor Zé Felipe.

Em um vídeo em seu canal, ao exibir o convite com tema de "Super Maria Alice", a empresária milionária, que faturou R$ 15 milhões na última live de seu negócio, leu o recado que deixou para os convidados darem leite em pó.

"Meu maior presente é ter a presença de vocês nesse dia, se ainda assim quiser me presentear, gostaria de ganhar leite em pó pra doação... Se tem chance de levar mais que um, leva mais que um, tem condição de levar 5 caixas? Leva 5 caixas", convocou a famosa a todos que irão ao evento a ajudarem.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Virginia Fonseca fez diversas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de dinheiro, reversão dos lucros de seus pedidos, a influenciadora enviou cerca de 50 caixas com roupas, sapatos e outros itens de sua família. A situação de como tudo chegou ao sul chamou bastante atenção. Veja mais aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Ganhando salário no SBT, mãe de Virginia vive drama financeiro

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mora com a influenciadora e o marido dela, o cantor Zé Felipe, em uma mansão em Goiânia. Muito próxima da herdeira, ela ainda está trabalhando com ela no SBT e a famosa revelou que a senhora está ganhando até um salário, mas mesmo assim está enfrentando um drama financeiro.

Na quinta-feira, 16, a nora do cantor Leonardo gravou uma conversa com a mãe durante o café da manhã e deixou escapar que ela não paga nenhuma conta em casa. Virginia Fonseca brincou que está com dó dela, alegando que ganha pouco e que tem que gastar muito dando seus presentes. Veja mais aqui.