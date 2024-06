Felipe Massa arrecada valor alto com macacões da Ferrari e doa para o RS

O ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa,vendeu três macacões de corrida da escuderia Ferrari e doou o dinheiro para as vítimas das enchentes no RS

O ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, doou R$ 1,5 milhão para ajudar na reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O valor foi arrecadado com a venda de três macacões de corrida da escuderia Ferrari, utilizados por Massa nas temporadas de 2007, 2012 e 2013.

Duas peças foram compradas por um parceiro pelo montante de 100 mil dólares, equivalente a aproximadamente R$ 500 mil, enquanto a terceira foi leiloada em Barcelona, alcançando a quantia adicional de 200 mil euros, cerca de R$ 1 milhão.

O dinheiro será direcionado ao Instituto Cultural Floresta (ICF), uma entidade sem fins lucrativos estabelecida em 2016, focada em segurança e educação. Durante as enchentes, o instituto desempenhou um papel importante no resgate das vítimas e agora trabalha na reconstrução das áreas afetadas.

O ex-piloto, que conheceu o trabalho do Instituto por meio de um amigo, falou sobre a importância de sua atitude. "É o meu pedido de ajuda pra cada um de vocês ajudarem como puderem e irem atrás de instituições que estão fazendo um grande trabalho. A ajuda precisa continuar", disse. As informações são do site ge.

Felipe Massa fala da emoção ao relembrar história da Ferrari

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o piloto, que esteve na pré-estreia do filme Ferrari, falou sobre o sentimento de relembrar a história da marca no longa e entregou relação com herdeiro. "É uma emoção estar aqui para acompanhar a história da Ferrari, principalmente do Enzo Ferrari, que eu não conheci. Infelizmente, quando cheguei na Ferrari, ele já tinha falecido, mas a gente tem um pouco de ideia do que aconteceu por trás", falou.

"Ferrari é uma família e eu faço parte dela. Meu primeiro macacão foi vermelho, meu primeiro kart foi vermelho. O sonho era muito distante e consegui fazer parte disso por oito temporadas", disse ele, que está no top 5 dos pilotos brasileiros com mais vitórias na Fórmula 1.