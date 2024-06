Chrystian fez declaração para a esposa uma semana antes de partir: 'Vidas'

Muito apaixonado, Chrystian fez diversas declarações para a esposa, com quem estava há 29 anos casado, inclusive, uma semana antes de morrer

O cantor Chrystian era muito apaixonado pela sua esposa, Key Vieira, com quem ficou casado por 29 anos. Prova disso eram as várias declarações que eles trocavam com frequência na rede social. Inclusive, na última semana, alguns dias antes de falecer na noite desta quarta-feira, 19, o artista havia escrito algumas palavras de amor para ela.

Aproveitando o clima de Dia dos Namorados, o casal fez postagens com fotos românticas e textos se declarando. Chrystian então chamou a atenção ao falar que amaria Key Vieira por outras vidas. "Amor, o que eu posso falar de uma esposa MARAVILHOSA como é a minha namorada. Te amarei por todas as minhas vidas", falou ele.

A frase foi escrita como resposta ao texto postado pela loira: "Passando pra falar que eu te amo um tantão @chrystiancantor, nessa e em todas as vidas que nos encontrarmos. Meu passarinho".

É bom lembrar que Key Vieira tentou salvar a vida do amado ao se colocar como doadora de rim dele. Contudo, ele precisou adiar a cirurgia para receber o órgão. O casal se conheceu durante um show dele e a esposa também contou há alguns meses como foi o encontro decisivo deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key vieira (@keyvieira)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chrystian (@chrystiancantor)

Esposa de Chrystian mostrou momento de fé antes da morte do cantor

A esposa do cantor Chrystian, Key Vieira, compartilhou um momento de fé horas antes da partida do esposo na noite desta quarta-feira, 19. Em sua rede social, a loira postou uma foto de um crucifixo, dando a entender que estava em oração pelo seu amado.

Casada há 29 anos com o sertanejo, ex-dupla com o irmão Ralf, ela sempre postava fotos românticas com ele e fazendo declarações. Em nota publicada pela assessoria de Chrystian, Key Vieira e os filhos anunciaram o falecimento do cantor e lamentaram sua partida aos 67 anos após 60 anos de carreira. Veja o momento antes da morte dele aqui.