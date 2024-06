Daniel de Oliveira reage a declaração em meio a rumores de affair de Sophie Charlotte

Daniel de Oliveira reage após receber declaração de amor em meio a rumores de um novo affair envolvendo sua ex-esposa, Sophie Charlotte

Na última quarta-feira, 19, Sophie Charlotte surpreendeu ao fazer uma declaração de amor para o ex-marido, Daniel de Oliveira. Em meio aos rumores de que estaria vivendo um novo romance com seu colega de elenco e rapper Xamã, ela enviou um recado carinhoso para celebrar o aniversário do antigo parceiro e também recebeu uma declaração especial em resposta.

Através de seu perfil no Instagram, Daniel respondeu com outra mensagem de amor para sua ex-esposa nos comentários: “Valeu linda. Te amo pra sempre! Cê sabe que pode contar comigo pra qualquer parada nessa vida. Soul no coração”, disse o ator, que anunciou o fim de seu casamento com a artista em abril deste ano.

Vale lembrar que em sua publicação Sophie abriu um álbum de fotos de alguns dos momentos ao lado de Daniel, e também do filho deles, Otto, que tem oito anos. Na legenda, a artista celebrou o aniversário do ex-marido com uma declaração de tirar o fôlego: “Hoje é seu dia Daniel de Oliveira. Dia D! Dia de torcer ainda mais por você!”, iniciou.

“Eu decidi que sempre vou torcer por você! E para sempre! Afinal, 10 anos não são 10 dias! E viver 10 anos juntos, com dois enteados, um filho de 8, dois cachorros, gatos, peixe, casa, e MUITA história e MUITO amor… não é pouco… TUDO ISSO É MUITO IMPORTANTE! VOCÊ É MUITO IMPORTANTE!”, Sophie falou sua trajetória com o antigo parceiro.

Nos comentários da postagem, os seguidores aplaudiram a maturidade do antigo casal e também especularam uma reconciliação: “Voltaram, que bom. Família é tudo principalmente para os filhos”, disse uma fã. “Acho que vocês dois deveriam voltar!!”, opinou mais uma. “Que lindo! Quem ama verdadeiramente, age assim!”, escreveu uma terceira.

Novo affair de Sophie Charlotte:

No entanto, rumores sugerem que Sophie Charlotte já estaria vivendo outro romance. A artista teria engatado um affair com um rapper famoso após seu divórcio com Daniel de Oliveira. Ela estaria se envolvendo com Xamã, seu colega de elenco na novela 'Renascer'. Até o momento, nem ela nem o artista se pronunciaram sobre os rumores.

Quem deu a notícia primeiro foi a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que afirmou que o romance já não é mais novidade nos bastidores do folhetim. Além disso, a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, não apenas corroborou com a informação, mas também deu novos detalhes sobre o suposto romance, que teria começado com algumas caronas para casa.