Sophie Charlotte se declara para Daniel de Oliveira após divórcio: ‘Para Sempre’

Sophie Charlotte chama atenção ao compartilhar seu amor por Daniel de Oliveira em uma nova declaração após divórcio; veja o que ela disse!

Nesta quarta-feira, 19, Sophie Charlotte surpreendeu ao fazer uma declaração emocionante para o ex-marido, Daniel de Oliveira, em suas redes sociais. Poucos meses após anunciar o divórcio, a atriz exaltou a trajetória do ator e afirmou que sempre sentirá "muito amor" por ele, mesmo após o fim do casamento, que durou oito anos.

Através de seu perfil no Instagram, Sophie abriu um álbum de fotos de alguns dos momentos ao lado de Daniel, e também do filho deles, Otto, que tem oito anos. Na legenda, a artista celebrou o aniversário do ex-marido com uma declaração de amor de tirar o fôlego: “Hoje é seu dia Daniel de Oliveira. Dia D! Dia de torcer ainda mais por você!”, iniciou.

“Eu decidi que sempre vou torcer por você! E para sempre! Afinal, 10 anos não são 10 dias! E viver 10 anos juntos, com dois enteados, um filho de 8, dois cachorros, gatos, peixe, casa, e MUITA história e MUITO amor… não é pouco… TUDO ISSO É MUITO IMPORTANTE! VOCÊ É MUITO IMPORTANTE!”, Sophie exclamou sobre sua trajetória com o antigo parceiro.

“E tudo isso carrego comigo onde eu for!”, completou a artista, que ainda exaltou a profissão de seu ex-marido: “Hoje também é dia do cinema nacional! Que você engrandece com seu trabalho ímpar e profundo! E na sua vida que você sempre transforma em cinema, em aventura … como nessas fotos!”, disse a artista sobre o álbum de fotos da família.

“Que seu dia seja repleto de alegrias e sol! Que seu novo ciclo traga mais potência e bençãos e conquistas! Sempre com saúde e sabedoria… Estamos e estaremos sempre aqui pra você! Curiosos pra saber o que você vai criar agora… e te aplaudindo! Viva, viva você Daniel!”, completou Charlotte, que chamou atenção com a declaração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Nos comentários da publicação, os seguidores aplaudiram a maturidade do antigo casal e também especularam uma reconciliação: “Voltaram, que bom. Família é tudo principalmente para os filhos”, disse uma fã. “Acho que vocês dois deveriam voltar!!”, opinou mais uma. “Que lindo! Quem ama verdadeiramente, age assim!”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira surpreenderam ao anunciar sua separação após oito anos juntos e um filho, Otto. De forma discreta, revelaram que não estavam mais juntos, mas logo demonstraram que mantêm uma união amigável, quando o ator marcou presença na festa de aniversário da ex-mulher.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Sophie Charlotte teria engatado novo affair:

Recentemente, surgiram rumores de que a atriz recém-solteira Sophie Charlotte teria engatado um affair com um rapper famoso após seu divórcio com o ator Daniel de Oliveira. A artista, que recentemente anunciou a separação do ex-marido, estaria se envolvendo com o cantor e seu colega de elenco na novela 'Renascer', Xamã; saiba mais.