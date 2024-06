Giovanna Ewbank descobre detalhe sobre a vida íntima de Bruno Gagliasso

Durante o talk show Surubaum, Giovanna Ewbank ficou chocada ao descobrir um detalhe sobre a vida íntima do marido Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já mostraram que não têm papas na língua quando o assunto é falar das intimidades do casal. Porém, nesta quarta-feira, 26, a apresentadora se impressionou ao descobrir um detalhe sobre a vida íntima do marido.

Durante o talk show Surubaum, apresentado pelo casal no YouTube, eles decidiram jogar Eu Nunca com as convidadas da atração. A brincadeira consiste em cada participante falar uma afirmação e quem já passou pela situação deve tomar uma dose de bebida alcoólica.

Clara Moneke, uma das convidadas soltou a bomba. "Eu nunca fiz um fio terra", disse ela. Nesse momento, Bruno tomou uma dose de bebida, confirmando que ele já realizou a prática.

"O Bruno, já. Amor, não foi comigo", disse Giovanna, ao descobrir a revelação. Além de Clara Moneke, o casal também recebeu Pocah e Pepita.

Luxo

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank está de carro novo! Na terça-feira, 25, a esposa de Bruno Gagliasso contou que adquiriu um novo veículo caríssimo para suas viagens ao rancho da família, no interior do Rio de Janeiro. E ao receber o carro, ela teve um de seus sonhos realizados!

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Gioh contou que comprou um Mitsubishi Pajero Sport, que custa mais de R$ 415 mil. "Eu comprei um carro novo porque eu precisava de um carro que fosse forte para poder ir para o rancho. Enfim, escolhi um carro e me falaram: 'Seu carro está na porta, chegou!' Ai eu vou mostrar que coisa linda", iniciou ela.

A famosa então saiu de sua casa e mostrou o seu novo veículo com um enorme laço vermelho. "Eu sempre sonhei em ganhar um carro assim. Juro, eu queria ter filmado a minha primeira reação, quando eu fiquei: 'Oh meu Deus'. Olha só, eu sempre sonhei em ganhar um carro com laço", confessou Ewbank, super animada com a surpresa.