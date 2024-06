Sophie Charlotte teria engatado novo affair após divórcio com Daniel de Oliveira

Sophie Charlotte teria se envolvido com um rapper e colega de elenco da novela 'Renascer' após se separar de Daniel de Oliveira; entenda

Recentemente, surgiram rumores de que a atriz recém-solteira Sophie Charlotte teria engatado um affair com um rapper famoso após seu divórcio com o ator Daniel de Oliveira. A artista, que recentemente anunciou a separação do ex-marido, estaria se envolvendo com o cantor e seu colega de elenco na novela 'Renascer', Xamã.

Quem deu a notícia primeiro foi a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que afirmou que o romance já não é mais novidade nos bastidores do folhetim. Além disso, a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, não apenas corroborou com a informação, mas também deu novos detalhes sobre o suposto romance.

Segundo Mariana, tudo teria começado com algumas caronas para casa após as gravações. Sophie estara ajudando o colega de elenco a retornar para casa. Por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo. No entanto, o que era para ser apenas uma ajudinha acabou se tornando um romance, e desde então, eles estão 'se pegando'.

Ainda de acordo com fontes da colunista, Sophie e Xamã também começaram a chegar juntos na emissora, o que reforçou ainda mais as suspeitas de um romance. Para despistar os boatos, eles decidiram 'armar' um plano e passaram a entrar pelos portões menos movimentados da emissora, com 10 minutos de diferença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Morais (@moraismarianam)

Mesmo assim, o romance acabou vazando dos bastidores e se tornou assunto nas redes sociais, inclusive, com o apoio dos fãs de 'Eliana' e 'Damião' da novela: “A química dos dois já é surreal”, disse uma seguidora. “Eu shippo”, escreveu outra. “São um casalzão”, disse mais uma. “Eu já tinha sacado desde quando foi anunciado a separação”, apontou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Vale lembrar que, até o momento, Sophie Charlotte e Xamã não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o romance. O que se sabe é que a atriz está solteira desde o anúncio do fim de seu casamento em abril deste ano, enquanto o rapper também parece estar desimpedido após os rumores de um romance com Mell Muzillo.

Sophie Charlotte chegou a expor crises com Daniel de Oliveira:

No final de abril, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira surpreenderam ao anunciar sua separação após oito anos juntos e um filho, Otto, de oito anos. No entanto, a atriz já havia compartilhado anteriormente que seu casamento enfrentou alguns altos e baixos e chegou a detalhar algumas das dificuldades em uma entrevista no ano passado.

Em conversa com o jornal O Globo, Sophie abriu o coração sobre seu relacionamento e admitiu que eles enfrentavam algumas ‘questões’: 'Depois deste tempo todo, o mais legal é desdobrar os vínculos que temos. Daniel é meu parceiro amoroso, pai do Otto, pai dos meninos, meu roomate. São muitas relações e cada uma delas tem suas questões', contou; saiba mais!