Luciano Szafir revela benefícios de tratamento com cannabis

Luciano Szafir comentou que faz uso do tratamento com cannabis para tratar sequelas deixadas pelo Covid-19 e falou dos benefícios da substância

Nesta quarta-feira, 26, Luciano Szafir compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e comentou um pouco sobre os tratamentos feitos com cannabis. "Quero bater um papo com vocês sobre um assunto diferente. Há alguns anos, quase dez, eu leio sobre cannabis, pesquisas de canabidiol. Eu sempre fui um curioso. Hoje, pelo me consta, são mais de 1800 produtos feitos pelo mundo de cannabis", começou ele.

Em seguida, o ator comentou sobre as diversas doenças que podem ser tratadas com cannabis. "Também é muito polêmico, o pessoal fala que cannabis é droga. Se você considera remédio droga, é droga. Para o tratamento de alzheimer, autismo de grau elevado, parkinson e outras doenças, ele é utilizado. Mas também tem cremes e shampoo feitos com canabidiol".

Para concluir, Luciano revelou que faz uso da substância para tratar as sequelas deixadas pelo Covid-19. "Depois de 145 dias entre idas e vindas de um hospital, ficou claro que eu fiquei com algumas sequelas. Assim que eu saí, eu precisei de psicólogos, psiquiatra, remédios, antidepressivos. Tudo isso já foi, mas eu não consegui largar remédio tarja preta para dormir, dois por sinal. Comecei o tratamento com cannabis há cerca de um mês. Já larguei de um remédio e diminuí muito a dose do outro".

Na legenda, Szafir ainda elogiou o tratamento. "Você conhece Cannabis Medicinal? Ele é focado para a melhora no sono, redução da ansiedade, melhorando sua qualidade de vida e bem estar geral. Estou gostando demais do tratamento e sentindo os benefícios", escreveu.

Reflexão

Luciano Szafir se tornou um dos maiores exemplos de que é possível superar uma grande adversidade. Depois de ser contaminado três vezes pela Covid-19, o ator e empresário vive hoje uma vida com saúde e cheia de projetos especiais. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, o famoso contou que tem se dedicado a fomentar a leitura entre estudantes da rede pública do País, em parceria com o Grupo LJS Educar, e em investir no desenvolvimento de novas tecnologias para agilizar a operação educacional. Sobre a recuperação da saúde, refletiu: “Reclamando menos dos problemas”.

Em junho de 2021, Szafir testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez, quando chegou a ser intubado devido às complicações do coronavírus. E em janeiro de 2022, foi contaminado pela terceira vez. No início de julho do mesmo ano, o ator precisou se submeter a algumas cirurgias, entre elas a colostomia na região do intestino, que sofreu perfuração devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar. Mas tudo isso virou passado.

“Minha saúde melhorou muito nestes últimos 18 meses, considerando os problemas que a Covid me trouxe. Tive que realizar algumas cirurgias, e seguir diversas recomendações médicas, mas hoje estou bem, pois não tenho mais necessidade de fazer tratamento, apenas manter exercícios físicos e boa alimentação, o que na verdade também é recomendado para todos nós”, contou.

Szafir confessou que aprendeu uma grande lição depois que a tempestade abrandou. “A principal lição que a Covid me trouxe é aquela de uma segunda chance na vida. Felizmente, tive essa sorte, mas, infelizmente, muitos outros não tiveram, e isso é muito triste. Por isso hoje, vejo a vida um pouco diferente de antes da doença, agradecendo mais pelo convívio com a família e amigos, reclamando menos dos problemas, pois tendo saúde, quase tudo na vida tem solução”, refletiu.