Luciano Szafir reflete após se recuperar de complicações da Covid-19: ‘Reclamando menos'

Em entrevista a CARAS Brasil, Luciano Szafir fala sobre a nova fase da vida após se recuperar da Covid-19 e detalha investimentos em projetos educacionais

Luciano Szafir (55) se tornou um dos maiores exemplos de que é possível superar uma grande adversidade. Depois de ser contaminado três vezes pela Covid-19, o ator e empresário vive hoje uma vida com saúde e cheia de projetos especiais. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, o pai de Sasha Meneghel (25) conta que tem se dedicado a fomentar a leitura entre estudantes da rede pública do País, em parceria com o Grupo LJS Educar, e em investir no desenvolvimento de novas tecnologias para agilizar a operação educacional. Sobre a recuperação da saúde, reflete: “Reclamando menos dos problemas”.

Em junho de 2021, Szafir testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez, quando chegou a ser intubado devido às complicações do coronavírus. E em janeiro de 2022, foi contaminado pela terceira vez. No início de julho do mesmo ano, o ator precisou se submeter a algumas cirurgias, entre elas a colostomia na região do intestino, que sofreu perfuração devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar. Mas tudo isso virou passado.

“Minha saúde melhorou muito nestes últimos 18 meses, considerando os problemas que a Covid me trouxeram. Tive que realizar algumas cirurgias, e seguir diversas recomendações médicas, mas hoje estou bem, pois não tenho mais necessidade de fazer tratamento, apenas manter exercícios físicos e boa alimentação, o que na verdade também é recomendado para todos nós”, conta.

Szafir confessa que aprendeu uma grande lição depois que a tempestade abrandou. “A principal lição que a Covid me trouxe é aquela de uma segunda chance na vida. Felizmente, tive essa sorte, mas, infelizmente, muitos outros não tiveram, e isso é muito triste. Por isso hoje, vejo a vida um pouco diferente de antes da doença, agradecendo mais pelo convívio com a família e amigos, reclamando menos dos problemas, pois tendo saúde, quase tudo na vida tem solução”, reflete.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Dados educacionais no Brasil apontam uma fragilidade nos índices de leitura no país. Estima-se que o brasileiro lê, em média, menos de cinco livros ao ano (considerando a leitura parcial) e menos de três completos, refletindo, anualmente, nos vestibulares.

No último levantamento acerca do aproveitamento na redação do ENEM, apenas 22 alunos obtiveram nota máxima, e quase cem mil zeraram a dissertação. Tratando-se de um texto dissertativo-argumentativo, a redação do exame também aponta a dificuldade dos estudantes com relação a capacidade de interpretação de texto, criação de repertório e debates contemporâneos, pilares extraídos de uma boa formação literária.

Diante desse cenário, Luciano Szafir uniu forças com o Grupo LJS Educar, presidido por Sandro Lopes. A parceria se dedica a fomentar a leitura entre estudantes da rede pública através de projetos educacionais e já alcançou diversas cidades pelo País.

O ator e os sócios têm se dedicado exclusivamente à implementação de projetos voltados para a rede pública, incluindo a formação para professores e maior presença da literatura na vida familiar. Cerca de 90 mil kits pedagógicos já foram distribuídos para instituições de ensino, beneficiando mais de 500 mil usuários, entre professores, estudantes e seus familiares.

Ainda para este ano, o grupo pretende investir no desenvolvimento de novas tecnologias para agilizar a operação educacional e busca expandir o mercado e se tornar o maior distribuidor de projetos educacionais do País em até cinco anos, contribuindo ainda mais para a alfabetização e a formação de novos alunos no presente e de profissionais no futuro.

“Eu e o Grupo LJS EDUCAR temos uma parceria de mais de cinco anos na implementação de projetos educacionais para escolas públicas. Os projetos já atingiram mais de 500 mil pessoas em diversas regiões do país. Ao longo dessa parceria, percebemos a necessidade de criar um Instituto que pudesse desenvolver e levar além desses projetos, outras ações como palestras, treinamentos, entre outras atividades lúdicas e educacionais, porém sem fins lucrativos, ou seja, exclusivamente como ações sociais”, explica Szafir.

“Com esse objetivo, entendemos e acreditamos que podemos ajudar e contribuir com alunos, especialmente da rede pública, a melhorar a qualidade da educação. Por isso aceitei o convite de ser o Presidente, pois se conseguirmos mudar a vida de um único aluno, já vai ter valido a pena”, emenda.

PALESTRA GEDUC 2024

No dia 4 de abril, às 14h, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, Luciano Szafir fará uma palestra no GEduc 2024, principal congresso de gestão educacional do Brasil. Ao lado de profissionais do segmento, o ator e empresário integrará a roda Família e Escola - Uma união necessária, onde discutirá a importância do acompanhamento e da rede de apoio familiar na formação acadêmica de crianças e adolescentes. Além disso, irá abordar o incentivo à leitura na educação básica. “A expectativa é sempre muito grande, pois para mim, participar de eventos de educação é algo que motiva muito, traz novas experiências, além de ser focado em um tema que eu amo e me dedico a anos, que é a Educação nas Escolas”, diz.

“E o GEduc é uma oportunidade única para isso, pois além da palestra que vou ministrar junto com especialistas da área, como Sandro Lopes, Fernando Moraes e Marta Chaves (escritores), é um evento que conta com dezenas de outros palestrantes renomados, com participação de empresas do meio educacional e milhares de visitantes, todos em busca de novos conhecimentos educacionais”, continua.

Szafir ainda ressaltou a importância da leitura e relembrou a infância. “Tenho uma memória da leitura desde pequeno, quando meus pais liam para mim. É algo muito forte, pois não esquecemos nunca desses momentos da leitura em família. Por isso, quando surgiu a oportunidade de participar com o Grupo LJS EDUCAR de levar projetos de leitura para escolas públicas, aceitei na hora”, revela. “É importante começar a ler desde cedo, pois as crianças que leem em família, tem mais chance de ler para toda vida, assim como aconteceu comigo”, completa.

CARREIRA ARTÍSTICA E LIVRO

Paralelo aos projetos voltados para a educação, Luciano Szafir se dedica a carreira artística: “Sempre mantenho trabalhos voltado para meio artístico, pois isso é algo muito prazeroso e já são mais de 30 anos nesse meio. Estou trabalhando para lançar uma peça de teatro, se possível ainda em 2024. Será algo diferenciado, e por isso estamos cuidando com carinho de todos os detalhes. Também estou escrevendo um livro sobre a minha experiência durante a Covid, que deve ser lançado em breve".

“Sobre as novelas, sinto falta sim. Tenho muito orgulho dos trabalhos nas novelas que já realizei e quando possível pretendo, sim, voltar a fazer. Atualmente, devido aos compromissos empresariais, está pouco mais difícil conciliar, mas no futuro tenho planos para voltar a atuar em novelas, sim”, afirma.

FILHOS DE PEIXE?

Além de Sasha Meneghel, fruto do relacionamento que teve com a apresentadora Xuxa Meneghel (60), Szafir é pai de dois meninos, do casamento com a cantora Luhanna Melloni. David, de 10 anos, e Mikael, de 8. O ator conta que os dois ainda não demostraram desejo de seguir carreira artística. “Hoje, se perguntar para eles, a resposta é “quero ser jogador de futebol”. Eles são muito novos ainda para definir quais passos vão seguir. Mas certamente qual for, eu e Luhanna daremos todo o apoio que eles precisarem nas suas escolhas”, salienta.