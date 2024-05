Sonia Abrão dispara após publicação de Gracyanne Barbosa: 'Virou uma novela'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão avalia término de Belo e Gracyanne Barbosa e opina sobre possível reconciliação do casal

Nesta semana, a modelo Gracyanne Barbosa (40) empolgou seus seguidores ao criar um meme insinuando uma possível reconciliação com o cantor Belo (50). A publicação movimentou as redes sociais, muitos acreditam em um possível retorno do casal, outros de que tudo não passou de uma jogada de marketing, uma dessas pessoas é Sonia Abrão (60). Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora dispara: "Virou uma novela".

Durante a conversa, Sonia reforça que acredita no término do casamento de Gracyanne e Belo, mas o que a intriga é como os dois estão conduzindo toda essa situação. Ela opina que, possivelmente, seja um golpe de marketing.

"Não duvido da história de amor, da suposta traição e do rompimento! Mas, a partir daí, ficou tudo muito esquisito, declarações contraditórias dos dois lados! Belo chorando em show, Gracyanne falando de arrependimento, surge “amante” de Belo e um “novo amor” para Gracyanne, depois afinam um mesmo discurso para a mídia, tipo 'nem adianta desmentir, porque não vão acreditar!'. Credibilidade zero, né?", avalia.

"A partir disso, comecei a pensar no velho “golpe de publicidade”, não pela separação, mas na possibilidade de reconciliação! Virou uma novela e os fãs torcendo por um final feliz!", complementa Sonia Abrão.

A apresentadora da Rede TV! tem uma teoria, ela acredita que os dois podem retornar enquanto casal no Dia dos Namorados. Sonia também opina que um casamento de quase 15 anos pode merecer uma segunda chance.

"Talvez, dessa fase se tornar marketing de alguma famosa joalheria para o Dia dos Namorados, numa campanha estrelada pelo casal! Existe data mais romântica e simbólica para uma reconciliação??? Pode ser delírio, mas na minha cabeça fez o maior sentido! Esse desfecho seria bem bonitinho!", brinca.

DESGASTE DA IMAGEM

Com uma carreira de anos na televisão, Sonia Abrão entende muito bem de imagem pública, ela declara que a forma como Belo e Gracyanne estão expondo o fim do relacionamento, com o tempo, pode desgastar os fãs do casal.

"O término, em si, não prejudica [a imagem pública]! Fim de relacionamentos acontecem toda hora! O problema é como lidar com isso diante do público! O melhor, de bom-tom, é sempre uma nota oficial à imprensa, não essa exposição da vida particular que Belo e Gracyanne estão fazendo! Pode render mídia, milhões de likes no começo, mas depois pega mal, desgasta a imagem!", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE GRACYANNE BARBOSA: