Ex-BBB, Deniziane comemora mudança para São Paulo com o filho

Deniziane deixou o interior de Minas Gerais, onde morava com a família; Deniziane explicou os motivos e se mostrou animada com a nova fase

Após a sua participação no BBB 24, Deniziane está oficialmente de mudança para São Paulo com o filho, Lucca, de 2 anos. Neste sábado, 15, a influenciadora compartilhou uma foto tirada no caminhão de mudanças e comemorou a novidade.

Para celebrar a nova fase, a ex-BBB citou a letra da música Em Busca da Minha Sorte, de Thiaguinho. "Hoje eu acordei com o pé direito. E resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu ninguém pode tirar", disse ela na legenda da publicação.

"Bora, São Paulo?", completou Anny na legenda da foto, em que ela segura o filho no colo dentro da caçamba do caminhão. Nascida em Esmeraldas (MG), Anny voltou para o interior de Minas Gerais após ser eliminada do reality. A influenciadora chegou a viajar diversas vezes para São Paulo e Rio de Janeiro por conta de compromissos profissionais, mas só agora vai ter uma residência fixa na capital paulista.

Nesta semana a ex-sister falou sobre como estava lidando com o processo da mudança em seus stories: “Estou ansiosa com a mudança. E não estou me alimentando direito. Não sei se vocês passam por isso. Fico ansiosa e não como. Não porque não quero, mas não lembro de comer. Vou resolvendo um tanto de coisas e na hora, quando vou ver, não me alimentei", contou.

Deniziane explica mudança para SP após o BBB 24

Deniziane está pronta para completar sua mudança para São Paulo. De Belo Horizonte, Minas Gerais, ela contou mais detalhes sobre a decisão de deixar a cidade em entrevista recente à Contigo!.

Anny confessou que foi difícil tomar a decisão de sair de BH, mas fez pensando na busca por novas oportunidades. "São Paulo é um polo para trabalhos. Apareciam oportunidades aqui e, por morar em BH, era complicado para mim",disse ela, que passou a pensar com maior estratégia nos próximos passos da carreira.