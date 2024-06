Iza não quer repassar 'trauma' com sobrenome para filha: "Morrem aqui"

No programa 'Caldeirão com Mion', a cantora Iza foi questionada sobre o sobrenome de sua primeira filha com o jogador Yuri Lima

Neste sábado, 15, Iza participou do programa Caldeirão com Mion, da TV Globo, e durante uma conversa com o apresentador Marcos Mion, ela confessou que não quer repassar o "trauma" com seu sobrenome para a bebê.

Antes de se juntar ao júri do programa ao lado do humorista Ed Gama e do músico Lucas Lima, a cantora fez uma apresentação musical. Após o show, Mion falou sobre a gravidez da artista, que espera a primeira filha, que se chamará Nala, com o jogador de futebol Yuri Lima.

"O seu nome é Isabela Cristina Correia de Lima Lima. O nome do Yuri é Yuri Lima. A princesa vai ser Lima Lima Lima?", questionou o apresentador. "Não, pelo amor de Deus. Os traumas morrem aqui, comigo", respondeu ela, aos risos.

Para participar do programa, Iza optou por um look que deixa seu barrigão à mostra: um cropped, uma saia longa, uma sandália e algumas joias. No Instagram, ela postou algumas fotos mostrando os detalhes de sua produção e arrancou elogios dos seguidores.

Yuri Lima relembra primeiro encontro com Iza

Assumidos desde 2022, a cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima estão vivendo um lindo romance. À espera de sua primeira filha, Nala, o atleta do Mirassol revelou ao público como o casal se conheceu e ainda relembrou o que pensou quando viu a namorada pela primeira vez.

Em entrevista à revista GQ, Yuri disse que tentou uma chance com Iza por cinco anos. "Na real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: 'vou tentar a sorte'. Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro", contou. O jogador ainda falou sobre o primeiro encontro entre os dois e revelou o que sentiu ao vê-la pela primeira vez. Saiba mais!