Leitura labial revela o que príncipe George falou para Kate Middleton

Príncipe George fez um comentário encantador durante o passeio de carruagem com a mãe, Kate Middleton, em evento da família real

O príncipe George, de 10 anos, acompanhou a celebração do Trooping The Colour ao lado de sua família neste sábado, 15, em Londres, Inglaterra. Durante o evento, ele fez um passeio de carruagem ao lado da mãe, Kate Middleton, e dos irmãos, a princesa Charlotte, de 9 anos, e o príncipe Louis, de 6 anos, enquanto o pai, príncipe William, estava montado em um cavalo junto com a guarda real.

Entre um aceno e outro para a multidão nas ruas, George disse uma frase fofa que foi identificada por uma especialista em leitura labial. De acordo a especialista Juliet Sullivan ao site Daily Mail, ele falou para sua mãe sobre a população que acenava para eles. “Todos parecem tão felizes”, disse ele.

A especialista em leitura labial ainda revelou uma frase dita pelo príncipe Louis ao brincar com a corda da cortina no Palácio de Buckingham. “Você sabe como eles fazem isso, mãe?”, perguntou o menino. A leitura labial também mostrou uma frase dita pelo Rei Charles III durante o passeio de carruagem nesta manhã. “Olha isso! Maravilhoso! Tão colorido”, afirmou ele em conversa com a rainha Camilla.

Outra especialista em leitura labial, Nicola Hinckley, revelou o que Kate Middleton disse para os filhos. Em contato com o site The Mirror, ela contou que Kate deu orientações para as crianças. “Você fica aqui, ok? Continue sorrindo e fique aqui por um momento”, disse ela.

Futuro do príncipe George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.