Meghan Markle tentou ‘roubar o brilho’ de Kate Middleton, diz especialista

Especialista na família real levanta questionamento sobre atitude de Meghan Markle no final de semana de retorno de Kate Middleton após diagnóstico de câncer

O último final de semana foi marcado pelo retorno da princesa de Gales Kate Middleton aos holofotes após ser diagnosticada com câncer. Ela ficou seis meses sem frequentar um evento oficial da realeza britânica e voltou a aparecer em público no sábado, 15, quando esteve ao lado da família no Trooping The Colour. Agora, um especialista da realeza apontou que Meghan Markle tentou “roubar o brilho” da cunhada.

De acordo com o site TMZ, o especialista Jonathan Sacerdoti questionou uma atitude de Meghan no mesmo final de semana da aparição de Kate. Ele apontou que a esposa do príncipe Harry poderia ter pensado em chamar a atenção ao mesmo tempo que a cunhada.

Isso porque o especialista disse que Meghan lançou novas geleias de sua marca de luxo no mesmo período. Um amigo de Meghan compartilhou fotos dos novos produtos da marca da amiga nas redes sociais apenas um dia antes da aparição de Kate. O que teria levantado suspeitas sobre a intenção do post e os rumores de ela teria tentado roubar a cena. O especialista apontou que, se essa foi a intenção, teria sido algo ‘patético’, mas que também pode ter sido uma infeliz coincidência do destino. Porém, nada foi oficialmente confirmado pela realeza ou os representantes da ex-atriz.

Vale lembrar que Harry e Meghan estão distantes da família real britânica desde que se afastaram de suas funções oficiais em 2020. Hoje em dia, eles vivem nos Estados Unidos e Harry fez raras viagens ao Reino Unido desde a mudança. Com isso, eles perderam o contato próximo com a família do príncipe.

Família real deletou comunicado do príncipe Harry

A família real britânica tomou uma atitude radical e sem fazer alardes. A imprensa internacional descobriu que a equipe da realeza deletou um comunicado memorável e histórico do príncipe Harry sobre Meghan Markle. O comunicado estava disponível no site oficial da família, mas foi tirado do ar há pouco tempo.

A rara declaração era um pedido de Harry por respeito com sua então namorada, Meghan, e foi divulgado em 2016. Este foi a primeira vez que ele confirmou o namoro e repudiou o assédio ao redor dela pela mídia.

Segundo o site da revista People, o comunicado estava disponível no início de dezembro de 2023. Porém, por volta do dia 10 de dezembro de 2023, o link já não estava mais funcionando. Por enquanto, a realeza não se pronunciou sobre o motivo de remover o post do site.