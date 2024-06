Você viu? Príncipe George deu 'ordem' para o irmão caçula em evento

Príncipe George rouba a cena ao ajudar os pais, Kate e William, na hora de cuidar dos irmãos mais novos. Assista ao vídeo

Os filhos de Kate Middleton e príncipe William sempre roubam a cena em suas raras aparições em eventos da família real. No último final de semana, eles acompanharam o desfile Trooping The Colour, que é uma homenagem ao Rei Charles III, e os momentos das crianças chamaram a atenção. Depois da dancinha do príncipe Louis viralizar na internet, outro momento está dando o que falar: a ordem do príncipe George no irmão caçula.

Com 10 anos e segundo nome na lista de sucessão do trono, George recebe uma educação impecável para se tornar rei no futuro. Por isso, ele sabe muito bem todos os protocolos reais e ajuda os pais a cuidarem dos irmãos mais novos. Desta vez, ele foi flagrado corrigindo o irmãozinho.

Um vídeo de George chamando a atenção de Louis circulou pelas redes sociais. Nas imagens, Louis apareceu de costas para a multidão e George deu uma ordem para ele. “Vire-se”, disse ele. Rapidamente, o mais novo obedeceu sem reclamar.

Assista:

Prince George telling Prince Louis to turn around 😁



🎥 Royal Family Channel pic.twitter.com/gxld3eZIqQ — ChristinZ (@ChristinsQueens) June 15, 2024

Futuro do príncipe George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.