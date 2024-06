Veja o look de Kate Middleton para seu retorno aos eventos da realeza

Após ficar seis meses afastada dos eventos da realeza, Kate Middleton reapareceu neste sábado com um look elegante e estiloso

A princesa de Gales Kate Middleton esbanjou estilo e elegância em sua primeira aparição em público após anunciar o diagnóstico de câncer. Ela ficou seis meses sem ir aos eventos da realeza britânica, sendo que sua última presença em um evento foi no Natal de 2023. Desde então, ela se dedicou ao tratamento de quimioterapia contra o câncer.

Na manhã deste sábado, 15, a esposa do príncipe William roubou a cena durante o Trooping the Colour, que é a celebração oficial do aniversário do Rei Charles III. Ela usou um vestido branco clássico da estilista Jenny Packham, que contou com detalhes em preto e um laço volumoso na região do pescoço.

O look ficou completo com sapatos brancos, chapéu combinando e uma pequena bolsa preto.

Além disso, Kate usou dois acessórios luxuosos. Ela apareceu com os brincos de pérolas Cassandra Goad Cavolfiore Pearl Studs, que é uma joia que faz parte do acervo dela há alguns anos, e também um broche do Regimento da Guarda Irlandesa, que é uma representação do seu papel como coronel honorária do regimento. A princesa de Gales ainda usou o seu anel de noivado.

A aparição de Kate Middleton em público aconteceu ao lado dos seus três filhos, príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 9 anos, e o príncipe Louis, de 6 anos. Os três fizeram o trajeto da parada do evento em uma carruagem, enquanto o príncipe William acompanhou a guarda real em um cavalo.

Kate Middleton - Foto: Getty Images

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Linguagem corporal de Kate Middleton em foto oficial

A princesa de Gales Kate Middleton compartilhou uma nova foto nas redes sociais durante o seu tratamento contra o câncer e encantou seus fãs. A esposa do príncipe William apareceu em um jardim com look clássico e ao lado de uma árvore. Assim, uma especialista em linguagem corporal analisou a pose e a relação com a atual fase da vida dela.

De acordo com o site The Mirror, a especialista em linguagem corporal Judi James contou que a pose de Kate Middleton tem um significado especial. Ela contou que a pose não é comum na vida da princesa e que é “simbólica da recuperação” que ela está enfrentando contra o câncer.

Na foto, Kate apareceu com os braços cruzados na frente do corpo, com uma perna na frente da outra e olhando para o alto, com a cabeça erguida. “É uma pose melancólica e pensativa, que parece sugerir que Kate está reavaliando e apreciando a natureza após sua doença recente. Parece um símbolo de recuperação, mas também de alguma mudança. Esta não é uma pose habitual de Kate. Ela preferiu posar olhando para cima e para longe daqui, como se a câmera a tivesse capturado em um momento mais privado e que ela está feliz em compartilhar”, disse James.

A especialista ainda apontou o simbolismo dos braços de Middleton. “Há uma sensação de confiança no público. Os gestos de barreira dos braços cruzados e as pernas cruzadas também são novos para Kate e mostram uma mistura intrigante de vulnerabilidade e privacidade, com uma pitada de confiança”, afirmou ela, e completou: “Seus braços levemente cruzados mostram uma pose que é adotada por profissionais para sugerir autoridade. E seu sorriso revela um sentimento semelhante. Não é o sorriso perfeito da realeza. Com os lábios fechados, o sorriso sugere uma felicidade serena, que é interior”.

Além disso, Judi James ainda comentou sobre o look de Kate. Ela usou um blazer bege clássico e calça jeans. “Com jeans e tênis, parece ser uma Kate que ainda está indo devagar em seu retorno aos deveres da realeza”, comentou.